FGE dice no saber sobre embarazo de alcaldesa asesinada

La Fiscalía General del Estado no cuenta con información que confirme que la ex alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, estuviera embarazada al momento de ser asesinada.





Lo anterior lo señaló en su conferencia de este martes el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz.

Hay que recordar que el cuñado de la ex alcaldesa, Arón Zopiyactle Tlaxcaltécatl, aseguró que ella tenía seis meses de embarazo, antes de ser acribillada junto con su esposo Efrén y su escolta, Sabino García.

Winckler Ortiz aseveró que no tienen conocimiento de esto pero que le pidió a Servicios Periciales que investigara el hecho.

“Nosotros no tenemos establecido que así hubiera sido, pero pedí que se cheque para no tener duda; no tenemos datos de que estuviera embarazada”.

Cabe destacar que este martes Arón acudió al Congreso local para denunciar que no hay avance en las investigaciones sobre el asesinato de su hermano, de la alcaldesa y del chofer.

Ante ello, el fiscal aseguró que sí hay avances pero que aún están en espera de algunas otras pruebas que les permitan conocer a los responsables de este crimen.

“Hay una investigación integral, científica y estamos preservando algunas situaciones para establecer quién o quiénes fueron los responsables de este crimen”, aseveró el fiscal general de Veracruz.

La ex alcaldesa fue asesinada el pasado 24 de abril, tras recibir amenazas de muerte para obligarla a que dejara el cargo.