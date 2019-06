Denuncian abusos de tabasqueños que toman caseta de Magallanes

Automovilistas y traileros señalaron que ya se hizo ‘costumbre’ de los campesinos de la zona de Sánchez Magallanes, Tabasco, tomar la caseta Agua Dulce-Cárdenas número 176, todas las noches a partir de las 10 comienzan a llegar hasta con hamacas y se ponen en los 5 carriles para pedir dinero, según señalan es porque Pemex y Capufe no les cumplió con el pago de afectaciones.





Imagen del Golfo logró entrevistar a varios camioneros, quienes señalaron que el pago de sus unidades en esa caseta es es de 262 pesos hasta 9 ejes, pero los ‘campesinos’ les piden hasta 500 pesos, "hay ocasiones que nos hemos encarado, por sus coyoles los tabasqueños quieren imponer cuotas, no es posible que nos tengan en la caseta si no les damos nada, ellos la tomaron para protestar, no para cobrar", acusaron los traileros.

Mientras es casi lo mismo con conductores de autos o camionetas, el pago por transitar la caseta con su boleto es de 80 pesos, pero si no pagan el mínimo, no los dejan pasar, "no traemos cambio, de 100 pesos no te dan vuelto, hay veces que les dejas 40 pesos pero de regreso te cobran más", señalaron los automovilistas.

Los 'apoyos' que piden en la caseta que se halla en el kilómetro 70, justo en el triángulo dorado del huachicol en donde hoy en día se tiene una guerra a muerte entre bandas delictivas, los campesinos aseguran que lo reparten, pero aparentemente el movimiento solo unos cuantos lo tienen, ya que el representante campesino nunca está, incluso se hace sospechoso que alrededor de las 7 de la mañana se quita la protesta y se vuelven a poner por la noche.