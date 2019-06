En Veracruz si se puede salir adelante: refugiado hondureño

Erick Danilo en el 2017 decidió dejar su natal Honduras y buscar alcanzar los Estados Unidos de Norteamérica. No lo logró. Tomó un autobús en Chiapas luego de ingresar de mojado a México y en noviembre de ese año, en Veracruz fue detenido por el Instituto Nacional de Migración (INM) y remitido a la estación migratoria.





Ahí, logró en diciembre del mismo año, el estatus de refugiado mediante el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) miembro de la Organización de las Naciones Unidas y a esta fechas, sus deseos ya no son de irse a Estados Unidos, pues en la República mexicana ha encontrado lo que su país no pudo darle, un empleo, paz y amor.

Con júbilo y mostrando su bandera, Erick Danilo participó el pasado jueves en el festejo que el ACNUR efectuó con motivo del día mundial de los refugiados en esta ciudad.

Ya no teme a Migración, pues dice que el permiso de refugiado, le permite caminar de un lado a otro y sin causar problemas, buscar un trabajo cuyo salario no considera indigno, ni tampoco discriminatorio.

Gana 800 pesos a la semana, en una recicladora de plásticos en Oluta. Con eso, dijo, le basta y sobra para mantenerse y proporcionar alimentos a su pareja y al hijo de ésta. Vive feliz y sin preocupaciones, asegura pues el salario es bueno…”uno se tiene que arropar hasta donde te de la sábana” afirma.

“México nos ha dado la oportunidad de vivir acá, y acá estamos y decir presente para quienes no creen que en México se puede salir adelante, uno busca tranquilidad y paz porque los paÍses centroamericanos se vive mucha tragedia, egoísmo y uno lo que busca, es que uno esté bien” afirma.

Señala que en el país ha encontrado no solo trabajo, si no paz y una familia maravillosa que ha formado con una mujer mexicana, madre soltera con un niño, por lo cual desea quedar en Acayucan.

Afirmó que en México ha podido trabajar sin ningún problema ni ha sufrido discriminación por ser extranjero.

“Gracias a dios nos ha ido bien, desde que he llegado aquí he podido encontrar trabajo y un buen patrón” expone.

“Agradezco mucho a México porque la verdad no he encontrado ninguna persona que por ser extranjero, me diga que no puedo trabajar con ellos” afirma.

En Acayucan hay una oficina de Acnur, sin embargo, según las funcionarias presentes en el festejo del día del refugiado realizado el pasado 20 de junio, no tienen autorizado dar la cantidad de extranjeros que se encuentran en ese estatus y cuantos más han pedido el permiso consular.