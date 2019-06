Urgen abogados a contar con Semefos especializados en Veracruz

En el estado urge contar con servicios médicos forenses especializados y profesionales, pues son parte importante de una investigación, señaló Miguel Ángel Salazar Torres, presidente de la Barra de Abogados.





“Nosotros siempre hemos señalado que en todos los distritos judiciales debe existir un Semefo especializado y profesional y no lo hay, no hay lugares ni para conservar los cuerpos, no contamos ni con los implementos necesarios para hacer la labor forense. Los médicos son sólo dos o tres y me comentaba un legista que para hacer una autopsia se necesitan cuatro o cinco elementos, hasta los que voltean los cuerpos y los limpian”, mencionó.

El abogado refirió que una autopsia dura unas cinco horas y tienen que contratar personal no especializado, sino simplemente alguien que necesite trabajar, para poder cerrar los cuerpos y lavarlos.

Reconoció que ahora que se sabe de tantas fosas clandestinas en el estado no se sabe ni cómo los preservan y seguramente se pierde mucha materia probatoria.

Señaló que hoy los refrigeradores “son como los de las carnicerías, un cuarto con enfriamiento por serpentinas”.

“El nuevo sistema penal marca todas las etapas de investigaciones y una de las principales es la forense, pero si no hay los implementos necesarios ¿cómo es que los doctores emiten los dictámenes periciales?”, indicó.

Por ello, señaló, es que hay tantos reveses en los peritajes y quienes cometen ilícitos logran su libertad.

Consideró que alguna autoridad, aunque sea municipal, debería tomar “el toro por los cuernos” y apoyar en la instalación de un Semefo que cuente con lo más indispensable y la tecnología adecuada.

Yo invitaría a algún ayuntamiento, podría ser el de Orizaba, para que inviertan en lo que es la procuración de justicia, pues mientras no se tengan investigaciones científicas no se llegará a nada.