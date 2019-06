Pequeña deportista gana plata en Olimpiada Nacional

Con tan solo 7 años de edad Geraldine Gonzales Guerrero es ganadora de dos medallas de plata en la ‘Olimpiada Nacional Juvenil 2019’realizadas en la ciudad de Cancún Quintana Roo en días pasados, competencias donde represento con orgullo a Coatzacoalcos Veracruz.





La pequeña fue merecedora de estos galardones en las categorías manos libres y salto de caballo, compitiendo con más de 40 niñas de diferentes estados de la Republica Mexicana.

“Yo me siento muy feliz y orgullosa de traer estas medallas aquí en Coatzacoalcos y representar al estado de Veracruz y le doy gracias a mis entrenadores a mi maestra de coreografía, a la maestra Aurora, a todos los que me apoyaron para cumplir este sueño”, expresó emocionada en entrevista al Diario del Istmo.

Pese a que en esta ocasión Geraldine no pudo acudir acompañada de su madre la señora Yuriana Gerrero Miranda quien desde muy pequeña la impulsó en este deporte, esto no fue impedimento para que la menor apostara todo para conseguir sus objetivos.

“Mi mamá no me pudo acompañar porque no había el dinero. Yo veía a las niñas eran buenas en gimnasia, me sentía un poco nerviosa pero sabía que lo iba hacer y fui agarrando seguridad en mi porque yo se que lo puedo hacer”, agregó.

La integrante del Club Levic de Coatzacoalcos, indicó que este año continuara preparándose para las competencias del 2020 en donde espera obtener la medalla de oro del primer lugar.

“Yo me voy a seguir preparando para el próximo año y poder volver a pasar a una olimpiada, seguir representando a mi estado y mi país y sacar medallas y poder buscar el primer lugar”, enfatizó Gonzales Guerrero

Finalmente la menor aprovecho el espacio para invitar a todos los niños y menores a disfrutar y participar en las actividades deportivas, asegurando que te permite aprender valores como la disciplina, el respeto y honestidad.

“Yo les digo a todos los niños que se animen a practicar un deporte, todos tienen dos brazos y dos piernas y lo pueden hacer”, puntializó.

Por su parte la señora Yuriana Gerrero Miranda agradeció al ayuntamiento de la ciudad ya que a través de la Dirección Municipal del Deporte (DIMUDE) a cargo de Jesús López Desalas acudió a las competencias nacionales donde logro el pase para estas olimpiadas y a todos los integrantes del equipo de profesionales quienes desde los tres años han formado a la pequeña Geraldine.

“Gracias a dios principalmente y a todos los que le dieron el apoyo para que la niña pudiera representar a Veracruz destacando con sus esfuerzos y conocimientos que le han brindado sus maestros y las autoridades”, añadió.