Acusan a Limpia Pública de Orizaba por daños a vehículo

Un ciudadano señaló que el pasado 9 de mayo su vehículo fue averiado por personal de Limpia Pública, situación que denunció al siguiente día ante el coordinador del ramo y desde entonces lo traen dando de vueltas, sin que a la fecha el ayuntamiento se quiera responsabilizar.





El señor Jorge Antonio Chávez refirió que el mencionado día se encontraba en su domicilio, ubicado en Oriente 23 entre Norte 4 y 6, cuando a las 23:30 horas escuchó un fuerte ruido en la calle.

“Salí enseguida con mi hermano para ver qué había pasado y vi que encima de mi coche, que se encontraba estacionado, había una piedra sobre el cofre y el parabrisas se encontraba estrellado, más adelante había un camión de Limpia Pública, el número 69 del ayuntamiento, el cual tenía en su interior piedras como la que le pegó a mi carro”, relató.

El ciudadano comentó que preguntó al personal de la unidad recolectora qué había pasado y ellos dijeron que no sabían nada, “pero era obvio” que esa piedra había caído del camión hacía su carro al pasar junto y le había roto el cristal.

Ante su inconformidad, mencionó, el coordinador de ruta le dijo que pusiera su queja ante el coordinador de Limpia Pública, Andrés Morales Cortés, por lo que acudió al ayuntamiento al día siguiente, 10 de mayo.

Sin embargo, resaltó, desde esa fecha no hubo respuesta, por lo que el 14 de mayo nuevamente acudió a llevar un oficio para informar de esa situación tanto al alcalde como al departamento jurídico y varias áreas más del ayuntamiento; desde entonces le dicen que vaya tal día y llega y le dicen que no hay respuesta, que regrese después y así lo han traído, “dándole largas”.

El afectado refirió que su vehículo lo ocupa para trasladarse a su trabajo pero ahora no lo ha podido usar porque teme ser multado.

El ciudadano consideró como injusto lo ocurrido; “cuando se trata de sancionar a los ciudadanos para el ayuntamiento no hay tolerancia, simplemente impone multas y a la gente no le queda más que pagarlas, pero cuando se trata de la población entonces no hay respuesta y es omiso”.

Consideró que el daño provocado a su vehículo no es oneroso, pero él es una persona que va al día y no tiene cómo cubrirlo, además de que es injusto que pague por algo que él ni siquiera causó.

Por lo anterior, hizo un llamado público a las autoridades a que le den respuesta.