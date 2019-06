Quieren borrón y cuenta nueva en Acayucan por excesivas tarifas de CFE

El próximo 25 de junio, representantes de la Coalición de Resistencia Civil en la zona sur de Veracruz, llevarán a cabo una manifestación en Xalapa, con la finalidad de que a los más de quince mil usuarios de esta zona que sufrieron abusos en cobros por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sean beneficiados con el llamado “borrón y cuenta nueva” que anunció el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.





Gildardo Orellana López, Secretario general de la Coalición, explicó que en todo el sur de la entidad veracruzana son alrededor de 15 mil usuarios afectados con este tipo de abusos, mismos que al acercarse al movimiento de resistencia, y tras ser asesorados desde el punto de vista legal, de modo que aunque no hayan liquidado el importe exagerado que se les pretende cobrar, continúan con el servicio, debido a que la empresa no puede realizar el corte, toda vez que no se niegan a pagar, lo que buscan es pagar lo justo.

La coalición en la región sur abarca los municipios de Acayucan, Oluta, Soconusco, Sayula, San Juan Evangelista y Jesús Carranza.

El licenciado Orellana López, agregó que lo que buscan es que se les respete un precio justo tal y como ya ocurrió en Tabasco.