Hormido Cruz Bustamante es libre tras 14 años en prisión

Al medio día del pasado jueves 13 de junio, el Consejo Técnico de Previsión Social bajo vigilancia de Seguridad Pública del Estado, otorgó libertad condicional a Hormido Cruz Bustamante, después de haber cumplido 14 años de estar recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Duport Ostión de Coatzacoalcos.





El ex comandante de la Policía Municipal Las Choapas, declaró en el año 2018 a Imagen del Golfo que estaba buscando obtener su libertad, sin embargo por no contar con dinero para pagar su salida tuvo que permanecer varios meses más preso.

El 5 de junio del 2006, Hormido Cruz fue ingresado al reclusorio luego de haber sido encontrado culpable de ser copartícipe del asesinato del regidor panista Alfredo Pérez Juárez, durante la primera administración de Renato Tronco Gómez cómo alcalde de Las Choapas.

Hormido se dijo siempre inocente de las acusaciones que le imputaron, aunque sus declaraciones fueron obtenidas desde los golpes y torturas que sufrió para que se echara la culpa de que él había entregado el arma a Norberto del Valle (finado), quien durante su captura confesó haber sido quien disparó cinco veces la pistola Smith Wesson, calibre 9 milímetros, sobre la humanidad de Pérez Juárez.

Con esto, se cierra la historia del crimen contra el maestro Alfredo Pérez Juárez, quienes muchos han dicho tuvo justicia a medias; Hormido Cruz Bustamante se mantuvo firme en sus dichos y nunca 'le puso el dedo' a Renato Tronco Gómez, gracias a esto el exalcalde y exdiputado, obtuvo sus amparos, no pisó la cárcel y quedó exonerado de todo lo que concierne a la muerte del funcionario.

Por alrededor de tres años (2016, 2017 y 2018), Cruz Bustamante suplicó ayuda a Renato y a Miguel Tronco, quienes ni caso le hicieron; “A mí no me importa estar aquí pasando hambre, no tengo nada, ni ropa que ponerme, me quitaron todo, no le deseo esto a nadie, saben que nunca los he molestado, no he dicho cosas que los incomoden, tengo muchos años que no me ayudan en nada, no tengo ninguna comunicación con ustedes, pero no se vale que se hayan olvidado de mí y de mi familia”, expresó quien ahora goza de su libertad.

Toda esta historia de Hormido Cruz Bustamante y ‘Los Tronco’, quienes dejaron que el ex jefe policiaco pasara todos estos años en la cárcel, se cierra, y permanecerá en los tinteros de la infamia, Cruz Bustamante salió de su infierno, enfermo, con los años que pesan, una mano atrás y otra delante.