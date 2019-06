Sobrepoblación en estación migratoria de Acayucan

Tras la recepción de al menos mil migrantes el pasado fin de semana, 800 de ellos asegurados durante la intervención de cuatro tráileres doble remolque por parte de la Policía Federal; la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración vive una crisis humanitaria ante la sobre población que está registrando.





Y es que, ante la llegada masiva de migrantes centroamericanos y sudamericanos que en forma voluntaria se han entregado debido a la falta de condiciones económicas y físicas para continuar con su viaje hacia el norte del país, el Instituto Nacional de Migración ha convertido materialmente la estación migratoria en un albergue, dijo el profesor José Luis Reyes Farías, director municipal de atención a víctimas del delito en Acayucan.

Expresó que el INM no está repatriando de “oficio” a todos los migrantes si no lo hace luego de hacer una serie de trámites que permiten la identificación de cada uno de ellos, si no tienen antecedentes penales y si en sus países no son buscados por alguna causa, además de la confirmación de su personalidad nacional.

Afirmó que en la estación hay una sobre población al grado de que los migrantes duermen en los patios y bajo lonas, además de el alimento no es suficiente ya que han estado llevando varios extranjeros de diversos países de Centroamérica.

“Estamos en una situación difícil porque los hermanos duermen en los patios, la comida no alcanza y estamos tratando de ayudar, defendiendo sus derechos mediante amparos federales. Ya nos entregaron casi 40 hermanos centroamericanos a los que tendremos que dar hospedaje y alimentos” expuso el defensor de migrantes en Acayucan y director de un albergue para refugiados.









ANUNCIA GOBIERNO FEDERAL INVERSIÓN PARA ESTACIÓN MIGRATORIA

El gobierno federal ha solicitado al Banco interamericano de desarrollo (BID) un crédito de 20 millones de dólares para mejorar las estaciones migratorias del país, entre ellos el de Acayucan, que es el más grande y con mayor llegada de migrantes asegurados en toda la nación.

La estación migratoria en Acayucan recibe a migrantes asegurados en los estados de Tamaulipas, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Ciudad de México, entre otros.

Hay prioridad de atención del gobierno federal para las estaciones migratorias de Tapachula, Chiapas; Acayucan, Veracruz y Tenosique, Tabasco.