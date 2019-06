Sancionarán caso de negligencia médica en Minatitlán

La Contraloría General del Estado buscará sancionar un caso de negligencia médica en aplicando una sanción administrativa de 7 años de inhabilitación a los responsables, afirmó señaló la titular de la dependencia, Leslie Garibo.





Explicó que médicos aplicaron Ketorolaco a una mujer embarazada, lo que terminó en la muerte del producto.

“Hubo una negligencia que se cometió en Minatitlán por médicos que hicieron una negligencia al aplicar Ketorolaco a una mujer embarazada.

“Ese tipo de cosas no podemos permitirlas, ya tomamos cartas en el asunto y nuestra responsabilidad es poner sanciones administrativas las cuales ya se están trabajando y se están dando”, comentó.

Detalló que se podrían aplicar sanciones de 5 a 7 años por haber cometido negligencia, sobre todo cuando cuentan con un arbitraje médico para proceder.









En otro tema negó que se esté impidiendo el acceso a la información a la Fiscalía Especializada Anticorrupción a cargo de Marcos Even Torres Zamudio, tal y como este lo señaló, argumentando que no se puede brindar toda la información cuando existe un proceso de investigación.

“El fiscal está en un error, todas las dependencias que tenemos alguna investigación sabemos que no podemos soltar, no podemos dar a conocer (la información); se sigue la investigación en su momento; no podemos soltar y decir pasa esto o lo otro.

“Se les dice ya abrimos la carpeta de investigación, estamos trabajando sobre ello, te puedo dar número de investigación pero no te puedo dar la información que estoy investigando”, justificó.

Finalmente adelantó que se aplicarán más inhabilitaciones y amonestaciones por parte de la Contraloría General del Estado, especialmente del sexenio de Javier Duarte y el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.