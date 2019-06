Doctor Vagón visitará Coatzacoalcos por segunda ocasión

Por segunda ocasión del 21 al 24 de junio el ‘Doctor Vagón’ tren de la Salud visitará Coatzacoalcos, en esta ocasión para ofrecer a la población cinco nuevos servicios enfocados principalmente en la Clínica Integral del Paciente Diabético a fin de identificar las complicaciones a causa de esta enfermedad.





“El objetivo es identificar cualquier tipo de complicación en este tipo de pacientes, como es la retinopatía diabética, el pie diabético, la nefropatía diabética, a todos los pacientes que acudan con nosotros le haremos una gran cantidad de estudios de laboratorio y de gabinete para que los endocrinólogos que vienen con nosotros sean capaces de generar un diagnostico completo”, expresó, Ricardo Reyes Díaz, gerente medico del tren de la salud.

Aunado a esto también se ofrecerá el programa de Planificación familiar en el que se estarán realizando vasectomías y colocación de dispositivos intrauterinos.

En atención específica para las mujeres se contará con una Clínica de Displacía con estudios de mastografías, identificación de papiloma, colposcopia entro otros.

Además se contará con especialistas de nutrición, ginecología y psicología.









Cabe destacar que los servicios ofrecidos serán completamente gratuitos y se les proporcionará los medicamentos.

Ante la demanda de los ciudadanos diariamente se estarán brindando 500 espacios, por lo que los interesados deberán acudir desde de las 06:00 horas hasta que se vaya último paciente.

“Es importante mencionar que nosotros empezamos desde ese horario, no se apartan lugares, no se venden y no se hacen listas, estaremos haciendo unifilas para los servicios donde vamos a estar informando los servicios y los espacios disponibles”, agregó Reyes Díaz

Cabe destacar que el tren de la salud visitará ocho municipios más de la entidad entre ellos: Ojapa, el puerto de Veracruz, Rio Blanco, Orizaba y Córdoba.