Les sigue llegando agua hedionda al fraccionamiento de Cosolea

Habitantes del fraccionamiento Los Arcos de Cosoleacaque continúan con el repugnante servicio de agua potable maloliente y sucia que ha provocado infecciones en la piel entre algunos vecinos, sin que casas Carpín les dé respuesta.





Yatziri Orozco afectada reclamó que están a la deriva, no les una solución llevan dos semanas recibiendo el vital liquido de la peor calidad, aproximo que un 70% de las tres etapas están padeciendo la misma situación, los demás ya hicieron contrato con la Comisión de Agua del Estado CAEV, pero el servicio les es abastecido a través de pipas.

“Queremos respuestas el agua es my sucia con mal olor, hay quienes ya hicieron contrato con Caev, pero el pozo aun no es de Caev, se han hecho juntas con el comité, los encargados ya se están metiendo papeles al municipio, pero a la fecha no queda”, argumentó la vecina del fraccionamiento.

Hace unos días les dijeron que les iban a poner hipoclorito de sodio al agua para que saliera más limpia, pero sigue saliendo igual de turbia y prácticamente solo la ocupan para el sanitario y trapear porque hay personas que ya presentan granitos en la piel por bañarse con ella.

Por lo pronto la CAEV les ha marcado con fecha límite para que contraten hasta el 31 de julio, pero a sus usuarios solo les llega con pipas.