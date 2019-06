En Agua Dulce, gestionan subunidad integral de procuraciÃ³n de justicia

El Colegio de Abogados de Agua Dulce, continúa gestionando ante la Fiscalía General del Estado, para que se instale en esta ciudad una subunidad integral de procuración de justicia, donde se reciban las denuncias o demandas.





El presidente honorifico del Colegio, Ramón Tejeda Álvarez, informó que, tras la renovación de la directiva en el pasado mes de mayo, intensificaron las solicitudes de audiencia con el fiscal, Jorge Winckler Ortiz, para realizarle dicha petición, pero éste no solo no ha podido atenderlos, sino que ni siquiera les han respondido por escrito a los oficios que han entregado.

De la misma forma como el fiscal del estado no atiende la petición de los abogados, también desecha las demandas que los mismos ciudadanos de Agua Dulce, quienes ya no están denunciando a pesar de ser víctima de algún ilícito, al no tener donde hacerlo, al menos en ésta localidad.

Tejeda Álvarez, precisó que desde noviembre de 2015, cuando entró en funciones el Distrito Judicial Vigésimo Primero y se apertura las Subunidades en Las Choapas y Nanchital, se acabó el fomento a la cultura de la denuncia.

Detalló que en esta ciudad, disminuyó hasta en un 50 por ciento el número de las querellas, generando no solo un estado de indefensión al cliente, sino también la ‘protección’ a los delincuentes quienes ahora pueden delinquir en total impunidad.









“Cuando teníamos el Ministerio Público, un abogado a la semana, podía recibir hasta tres denuncias, ahora solo reciben una; ya las víctimas en Agua Dulce de algún tipo de ilícito ya no quieren denunciar debido a los gastos de transporte y tiempo”, sostuvo Tejeda Alvares.

Por su parte, Antonio de la Cruz Balcázar, vicepresidente del Colegio de Abogados, precisó que las peticiones, también se sumaron a la realizada al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, para que en esta ciudad, se instale un juzgado de primero instancia.

Lamentó que en este municipio donde habitan casi 50 mil habitantes, no hay un juzgado, cuando en La Venta, con una población de 8 mil personas, si tienen ese órgano local.

Los abogados refirieron que seguirán solicitando a las autoridades éste tipo de instancias en la ciudad, debido que es necesario para los procedimientos jurídicos; durante la reunión donde se evaluaron los avances de las gestiones, estuvieron presentes, la secretaria general, Claudia Aguilar Fonseca; secretaria de enlace institucional, Claudia Colmenares García; secretaria honor y justicia, Celica Segura Toledo y Violeta Romero López.