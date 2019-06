Dejan plantada a jennifer lawrence en su despedida de soltera

Jennifer lawrence está feliz de gritar su amor por cooke maroney y aseguró que está más que lista para llegar al altar, sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que recientemente todas sus amigas le fallaron y ninguna se presentó a su despedida de soltera, aunque la actriz confesó que en parte ella fue la culpable.

la indecisión se apoderó de lawrence y le había dicho a todas sus bff que no quería tener esta celebración previa a su matrimonio, sin embargo, “de último momento pensé: '¡la voy a hacer!’”, compartió la actriz, de 28 años, en una entrevista para el podcast naked with catt sadler.

la protagonista de la saga the hunger games no tuvo reparo en confesar que no pudo evitar llorar al darse cuenta que ninguna de sus amigas podía asistir a su despedida de soltera, debido a la premura con la que les avisó. “nadie estaba disponible, porque les dije en el último momento, entonces comencé a llorar y en realidad nunca supe muy bien porqué.

“tampoco me quedó nunca claro si en realidad quería una despedida de soltera, creo que solamente me sentí patética”, abundó la actriz, a lo que rápidamente cooke respondió, “por dios, no tienes por qué sentirte así”. conmovida, la histrión reviró que ha sido su único “momento de bridezella” durante la planeación de su boda.

sin contar el desastre de la despedida de soltera, el resto de la agenda matrimonial de jennifer ha sido fácil, ya que después de comprometerse en febrero con el director de una galería de arte, ya encontró el lugar ideal para llegar al altar y lo más importante de todo, logró escoger su vestido para la importante fecha.