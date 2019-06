Tri sub 22 queda en tercer lugar en Toulon

La Selección Mexicana Sub 22 se quedó con el tercer lugar del torneo Esperanzas de Toulon 2019, también conocido como Tournoi Maurice Revello, esto tras vencer 4-3 a Irlanda en la tanda de penaltis, luego de empatar a cero goles en el tiempo regular, duelo en el que Sebastián Jurado fue la estrella al atajar dos penas máximas.

El Tri comenzó el cotejó con una postura ofensiva muy clara; sin embargo, no pudo marcar la diferencia en el marcador. La segunda parte del cotejo fue muy similar a los primeros 45 minutos, con intensidad, pero si generar verdaderas jugadas de peligro en ambas áreas.

Alan Medina, Ronaldo Cisneros y Joaquín Esquivel fueron los aztecas que intentaron abrir el marcador, pero no lograron terminar con éxito las llegadas generadas pro los aztecas.

La tanda de penaltis la comenzó Irlanda. En el primer disparo Jurado mostró su calidad y detuvo el remate de Connor Ronan. Darragh Leahy tampoco tuvo suerte frente al mexicano y erró su disparo.

Eduardo Aguirre, Brayton Vazquez, Cristian Calderón y Jesús Angulo fueron los encargados de disparar satisfactoriamente desde el manchón del área. Érick Aguirre fue el único Tricolor que falló, con lo que el marcador quedó 4-3.