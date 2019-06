SelecciÃ³n de Cuba aÃºn no tiene uniformes para la Copa Oro 2019

Tal parece que la situación de la Selección de Cuba va mal y de malas en esta Copa Oro 2019. Recientemente recordaremos que perdió a su mejor jugador debido a que no le otorgaron la visa para viajar, pues ahora se le suma el ligerísimo problema de que sus uniformes no les han llegadoy es que a poco más de 12 horas para debutar, no sabemos si podrán resolverlo a tiempo.

Vamos a ver cómo anda la situación. Según informa ‘Univisión’, la Selección de Cuba ya se encuentra en Estados Unidos donde buscarán dar la sorpresa en la Copa Oro 2019 sin embargo sus uniformes no les han sido entregados, pues aunque su marca que los viste aseguró que todo estará en orden antes del partido, estos ya debieron tenerlos desde hace algunos días.

Según parece ‘Joma’, la marca que viste a la Selección de Cuba, aún no les ha entregado los uniformes. No sabemos si se debe a un retraso, a que no los tenían listos, que no pasaron en el aeropuerto o qué sea lo que suceda, pero Raúl Mederos, técnico de los ‘caribeños’, informó que espera que todo se resuelva pronto.

‘El problema de los uniformes se resolverá en las próximas horas. Joma, que es nuestro patrocinador, lo va a solucionar. Esperamos no tener más contratiempos, no nos ha ido muy bien’, informó el DT de Cuba ante los medios de comunicación previo al arranque de la Copa Oro 2019.

Este caso sería muy similar al que tuvo el Puebla hace unos meses, pues como recordaremos debido a que la marca que los vistió no planeó muy bien la entrega y confección de los uniformes, tuvieron que salir al campo con una versión muy distinta a la oficial, hecho que quizá suceda con la Selección de Cuba a falta de un milagro. Estos hechos son poco comunes pero bastante curiosos, ¿no creen?

ara finalizar y no enfocarse tanto en los uniformes, el DT de la Selección de cuba manifestó que pese a no ‘estar al nivel de México’, ellos vienen a divertirse y a hacer lo propio. Saben que será difícil, que quizá no ganen pero tratarán de dar una sorpresa.

“No estamos al mismo ritmo ni calidad que México, ellos son habituales finalistas, han ganado varias veces la Copa Oro, han participado en Mundiales y tienen a jugadores insertados en grandes ligas europeas, nosotros sencillamente venimos a hacer nuestro trabajo y divertirnos”, sentenció Raúl Mederos.