La falta de prevención para la producción de forraje generó que en algunas zonas del estado de Veracruz el ganado perdiera peso durante el estiaje.





También cayó la producción de leche y por ende hubo pérdidas económicas.

Francisco Ugalde Acosta, investigador del Campo Experimental Cotaxtla, señaló que firmaron un convenio con la Unión Ganadera Zona Centro para atender cerca de 200 hectáreas para el establecimiento de híbridos para forraje y zorgo fortuna.

Explicó que los primeros meses del año se caracterizaron por el paso de frentes fríos que deshidrataron el forraje.

Posteriormente se suscitaron altas temperaturas que redujeron la biomasa por la ausencia de lluvias.

“Es muy común que los ganaderos digan que van a producir forraje a partir de maíz, pero no cualquier maíz sirve para la producción de esto. Muchas de las variedades del mercado luego no son tolerantes a enfermedades. Están cuatro hongos que se llama mancha de asfalto que si no hay un híbrido resistente no tendemos forraje. También está el achaparramiento del maíz que provoca que reduzca el tamaño de la planta”.

Recordó que si no se tiene cuidado al seleccionar un híbrido resistente al viento traerá consecuencias en la producción.

El INIFAP tiene un nuevo híbrido denominado H567 que ha llegado a producir hasta 60 toneladas de forraje en condiciones de temporal con un manejo de 75 mil plantas por hectáreas.

La firma dará paso a un programa piloto para prevenir la escasez de forraje para el próximo año.