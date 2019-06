Abusivas, multas de TrÃ¡nsito en el Puerto de Veracruz

Desde diciembre pasado, mes que fue aprobado el Reglamento Municipal de Tránsito en Veracruz, han existido muchas quejas por las multas que se manejan en el nuevo tabulador, además del comportamiento de los elementos.

“Cuidar la integridad de los veracruzanos, como dicen, fue solo un pretexto para llenarse las bolsas de dinero, mi papá es taxista y los agentes lo tienen ‘azorrillado’, le andan buscando a ver qué le encuentran para detenerlo y sacarle un dinero”, cuenta Isidro Covarrubias, del Infonavit Chivería.

Y es que algunos conductores a veces recurren a dar ‘mordida’ con tal de librar los abusivos costos de las infracciones, y eso lo sabe bien el agente vial.

“A mí me pasó hace como un mes al salir de un restaurante, allá por La Pinera; yo no tomo pero mis amigos sí y dos ya iban bien ‘cruzados’, casi casi saliendo con el auto nos paró un tránsito, como vieron que yo no tenía aliento a cerveza, empezaron ‘que el foco, que enséñame tu licencia, que si somos de aquí’, en fin. Como no pudieron se dieron por vencidos pero eso no debería pasar”, señaló Jaime Ixtepan, de la colonia Villa Rica.









La señora Jimena Castro cuenta que ella se pasó un alto en Allende a la altura del expenal, solo escuchó la sirena de la patrulla y un hombre por la radio que pedía que se detuviera.

“Ni modo, dije, yo no soy de andar inventando, pagué días después la infracción, sí se me hizo un poco caro aunque los agentes deberían hablar y llegar a un acuerdo con la gente, fue un error mío pero ni andaba borracha ni otra cosa, yo creo que hay casos en que se vale solo una llamada de atención”, opinó.

¡Al corralón!

Arturo García García, director de Tránsito de Veracruz, admitió en un programa de radio local que el conducir un vehículo sin licencia o con ésta vencida, amerita que el vehículo sea enviado al corralón, por lo que el conductor deberá pagar la infracción y el arrastre.

“Esta infracción es de categoría C, que es de cuatro mil 400 pesos, y si se paga dentro de los primeros cinco días tiene el 50 por ciento de descuento, que son dos mil 200 pesos, más aparte lo del corralón”, indicó.

Informó que el problema es que la gente desconoce el Reglamento de Tránsito, así como sus obligaciones y derechos como conductor.

Multas

I. Categoría A: De 2 a 4 UMA ($161.2 a $322.4)

II. Categoría B: De 5 a 10 UMA ($403 a $806)

III. Categoría C: De 30 a 50 UMA ($2,418 a $4,830)

IV. Categoría D: De 60 a 100 UMA ($4,836 a $8,060)

*UMA: Unidad de Medida y Actualización

Costo de algunas infracciones

-No usar, motociclistas y acompañantes, el casco: $403 a $806

-No obedecer el alto o cualquier otra señal: $403 a $806

-No ceder el paso al peatón. Multa va de $161.2 a $322

-Conducir en estado de ebriedad: $4,830 a $8,060

-Estacionarse en lugar prohibido o en doble fila: $161 a $322

-Exceder el límite máximo de velocidad de 21 km/h: $2,418 a $4,830

-No portar la calcomanía de verificación: $403 a $806