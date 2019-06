Â¿Falso enfrentamiento en el caso â€˜Marmikoâ€™?

La mañana de este viernes el Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz aseguró en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva de Grupo Radio Fórmula que se está investigando en que condiciones se habría dado el rescate del periodista Marcos Miranda Cogco, ‘Marmiko’, secuestrado en Boca del Río, pues existen contradicciones en la declaración de la víctima y los policías estatales.

El Fiscal General informó que realizan investigaciones de balística de rigor “porque en el vehículo en donde él viajaba, que era un vehículo muy pequeño, en donde él fue encontrado, no hay ningún impacto de bala y en las patrullas donde refieren que venían los compañeros policías, tampoco, sin que esto ponga en duda la versión que se ha dado…”

Detalló que “hay una incongruencia entre lo que dicen los compañeros de Policía y lo que dice el compañero Miranda en su declaración”.

Destacó que el presunto secuestro de Marcos Miranda es “un tema atípico, tristemente de diciembre para el día de hoy, Veracruz tiene más de 200 secuestros denunciados; y este fue un secuestro atípico por cómo se dieron las circunstancias”.





Muy mala puntería



Continuó: “Obviamente estamos investigando para esclarecer y sobre todo, para detener a quienes hayan sido los responsables de que se llevara a cabo esta acción, pero, bueno, hasta no tener científicamente acreditado alguna hipótesis diversa a la que la autoridad nos señala en su informe policiaco, pues no podemos estar aventurándonos; lo que sí, bueno, llama la atención es que hubo un enfrentamiento, donde hay un número elevado de disparos que se llevaron a cabo, a una corta distancia, según refieren los peritos, a una distancia de menos de cinco metros, y ningún disparo es en los vehículos en los que se transportaban ni las personas ni en las patrullas…”

Dijo que Marcos Miranda puede estar tranquilo que la investigación que se realiza con la total trasparencia como víctima, “con la certeza de lo que es real”.

Agregó, al respecto: “Por cómo se dan las circunstancias, es un enfrentamiento a una distancia muy, muy, corta, en donde la práctica común o en los hechos presentados previamente, cuando alguien agrede a una autoridad de prevención delictiva pues la autoridad tiene la obligación de repeler y en todos los casos que hemos visto, bueno, siempre ha habido impactos de bala en los vehículos donde hay enfrentamientos, y aquí afortunadamente no los hubo porque quizá si los hubiera habido, hubieran podido lastimar Marcos, que él venía en la parte trasera de este vehículo”.