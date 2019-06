Ven necesaria intervenciÃ³n de OEA ante flujo migratorio

Por considerar que México no tiene la capacidad para ser refugio de migrantes, Emmanuel Luna, presidente de la Fundación Águila Real, señaló que la Organización de Estados Americanos podría ver cómo aportar tecnología e infraestructura a los países más necesitados de desarrollo a fin de frenar la salida de su población.





Consideró que a pesar de la postura que ha asumido el presidente Andrés Manuel López Obrador, al invitar a migrantes, no se les puede estar recibiendo.

Recordó que desde que estaba en campaña, el hoy mandatario federal lanzó esa invitación, lo cual no es bueno, porque cada gobierno es responsable de su propio pueblo.

“Sí hay un espíritu de solidaridad y apoyo, pero no se cuenta con recursos e infraestructura. Hoy mismo tenemos migrantes en estos municipios que no tienen dinero, no tienen comida, y esa debería ser nuestra prioridad”, consideró.

El presidente de Águila Real opinó que difícilmente se podrá frenar la migración si no hay acciones firmes, pero también México tiene a sus propios migrantes y es complicado ser juez y parte.

Señaló que la OEA podría apoyar en este tema para que los países más desarrollados puedan ayudar detonando fuentes de empleo en sus propios países y de ese modo arraigar a su población y no siga saliendo como está ocurriendo ahora.

Mencionó que si bien vemos mal lo que está haciendo el presidente estadounidense Donald Trump, finalmente es una postura correcta, porque está protegiendo su territorio.

“Cualquiera en su casa buscaría que nadie lo invadiera, eso es lógico, y si bien hay un desequilibrio enorme en los países, los más desarrollado podrían aportar estructura y tecnología para ayudar al desarrollo de los menos favorecidos y así se reduciría el flujo migratorio”, expuso.