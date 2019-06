Daniel Villalva, volante de los Tiburones Rojos de Veracruz habló de su regreso a la institución tras un año de préstamo con los Gallos Blancos y dejó claros sus objetivos.





“Contento de regresar, ahora a tratar de hacer una buena pretemporada, tener un buen torneo y tratar de poner a Veracruz de vuelta en los primeros lugares”.

Sobre su experiencia en el Querétaro, el ‘Keko’ se sinceró y afirmó que le ayudó para volver con energías renovadas a puerto.

“Mi paso por Querétaro el primer semestre fue bueno y el segundo en lo personal no me fue bien pero rescato que el grupo que tuve ese año me hicieron sentir muy bien y ahora vengo de vuelta al puerto, a aportar lo mío y tratar de dar lo mejor para el equipo”.

Villalva Barrios dijo ya haber tenido un acercamiento con el cuerpo técnico que encabeza Enrique Meza y se puso a su disposición.









“Me presenté porque tengo contrato con el club, hablé con el ‘profe’ (Enrique Meza) y obviamente será decisión del dueño que quiere tenerme la temporada que viene o no. Yo vengo por un nuevo reto en el club y tratar de hacer las cosas bien, después dependerá del dueño y del técnico si quieren contar conmigo el torneo que viene”.

Finalmente habló de lo complicado que fue en lo personal ver el semestre que vivió Veracruz desde lejos.

“Es fuerte, es complicado, me tocó vivir muchos años esa situación y nos terminábamos salvando, verlo de afuera fue duro, me tocó vivirlo con River y esta es una institución que confió en mí en 2014, me trajo acá y verlo perder la categoría fue duro. Ahora tengo que darle vuelta a la página, tratar de hacer las cosas bien para que esto no vuelva a pasar”.