Los secretaros del gobierno de Cuitláhuac García fueron vapuleados por los diputados de todas las fracciones en el Congreso del Estado, ya que los legisladores aseguraron que la mayoría no los atienden pese a que les exponen necesidades de los veracruzanos.





Tras una amplia discusión se acordó analizar este asunto en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para generar un acuerdo y exhortar a los funcionarios que están siendo omisos ante los llamados del Congreso o que no están dando resultados.

Los legisladores centraron sus críticas en el titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, a quien acusaron de dejar plantados a varios diputados.

También cuestionaron el desempeño del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Eduardo Cadena Cerón, quien no los atiende y ha sido omiso en sus funciones.

La discusión comenzó con el anteproyecto presentado por el legislador morenista, José Magdaleno Rosales Torres, quien evidenció que el gobierno estatal no ha emitido el reglamento de la Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección de la Actividad Piloncillera.









El legislador acusó que la mayoría de los funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García no atienden a los diputados, “sin importar el color” o el partido al que pertenecen.

“Pero si no escuchan a los diputados simplemente ignoran a los ciudadanos”, externó Rosales Torres, lo que desató una serie de críticas en el mismo sentido de varios de sus homólogos.

Concretamente el morenista acusó que al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de ser omiso en la elaboración del documento pese a que la Ley se aprobó en junio de 2018, lo que está perjudicando seriamente a este sector.

“Es mucho pedir que se apoye a los piloncillos; afecta concederles algunos minutos y ofrecerles soluciones (…); si bien el reglamento no resuelve la problemática sí contribuye a alinear a los productores desleales”, planteó el legislador.

Por su parte, el diputado del PAN Rodrigo García Escalante recordó que “en la congeladora” hay varios llamados a funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García, pidiendo unidad para requerir la comparecencia de los secretarios que no están dando resultados.

Hay que recordar que previamente se ha solicitado la comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas, José Luis Lima Franco; del titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; del secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, así como el titular de la SEDARPA y del fiscal general, Jorge Winckler.

La Coordinadora de la fracción PRD-MC, Brianda Kristel Hernández Topete, aseveró que ella también ha levantado la voz en contra del titular de la SEDARPA, de ahí que es necesario generar acuerdos para que los funcionarios se pongan a trabajar.

La diputada de MORENA, Cristina Alarcón Gutiérrez, quien en días pasados fue criticada por su mala lectura, reconoció que los funcionarios del actual gobierno de García Jiménez no atienden a los legisladores, sin importar el partido.

“No ustedes nada más se quejan de esa desavenencia, de esa poca atención que nos tienen los secretarios y es la mayoría, no se puede así. Yo he hecho muchas peticiones de la gente que necesita que se les den resultados y que se vea su problemática y no sabemos, hasta ahorita, no dan respuesta, todo lo echan al aire”.

Alarcón Gutiérrez criticó que los legisladores del PAN solo utilizan este tema para “tirarle” al nuevo gobierno, pero coincidió en que debe de haber unidad para dar resultados y sacar adelante al Estado de sus principales problemas.

Por su parte, la legisladora del PAN, María Josefina Gamboa Torales, se unió a los reclamos y planteó “ir a romperles la puerta” a cada funcionario para que atiendan a los legisladores que representan a los ciudadanos.

La diputada del PVEM, Andréa Guadalupe Yunes Yunes, se sumó a sus homólogos acusando que el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, nunca la ha recibido, sin importar que es presidenta de la comisión de Salud y Asistencia de la LXV Legislatura.

“La grosería no es para los legisladores, es para Veracruz, pero sí quiero dejar en claro algo; yo no me voy a volver a plantear en la Secretaría de Salud por cuarta vez, creo que les corresponde a ellos venir a las oficinas y presentar qué van a hacer por Veracruz”.

El legislador del MORENA, Rubén Ríos Uribe, también reconoció que la Cuarta Transformación “no puede ser tapadera de los malos servidores públicos”, no obstante acusó que existe doble moral planteando que los funcionarios del gobierno son juzgados por la oposición pero esto no pasa en el caso del fiscal general, Jorge Winckler, a quien se opusieron a aplicar un juicio político.

Consideró como una prioridad proceder en contra de “un fiscal corrupto”, más que los temas agropecuarios que se expusieron, planteamiento que fue criticado por el legislador panista, Rodrigo García Escalante.

La diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales, señaló que mientras el gobernador, Cuitláhuac García, acusa que la Unidad Antisecuestros no da resultados, la Fiscalía General del Estado detuvo a dos probables secuestradores, uno de ellos Rafael “N”, oficial del registro Civil en Chiconamel nombrado por el nuevo gobierno.

Por su parte, el legislador del PRI Jorge Moreno Salinas respaldó las críticas de sus compañeros hacia los secretarios de despacho.

A los reclamos se sumó el diputado de Movimiento Ciudadano y vicepresidente de la Mesa Directiva, Alexis Sánchez García, quien abiertamente acusó al titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, de ignorarlo en varias ocasiones y dejarlo plantado.

“Todo se refleja en todas las delegaciones, en específico la delegación de Yanga en donde el director Ángel Cruz o el subdirector Urbano Sánchez, al pedirle un favor para atender a un niño indígena con el brazo lesionado le pedí que lo atendiera de manera pronta por la gravedad que tenía y me comentó que dejara de estar hablando y que dejara de hablar y si en realidad quería ayudarlo que le diera dinero y lo llevara a un hospital privado”.

El coordinador de los diputados del PAN, Sergio Hernández, planteó que el punto de Rosales Torres se ampliara, para que el anteproyecto se convierta en punto de acuerdo y exhortar y exigir a los funcionarios a atender a los diputados, no obstante esto se descartó y se turnó a la JUCOPO.