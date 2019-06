Debido a que se rumoraba la visita del gobernador Cuitláhuac García Jiménez a Ciudad Mendoza, habitantes de la congregación de Tecamalucan, municipio de Acultzingo, se manifestaron en Palacio Municipal exigiendo su intervención para esclarecer el crimen de los jóvenes deportistas que fueron atacados a balazos por un grupo armado el pasado 18 de mayo.

La madre del joven Alan Jhair Cruz Alamillo, Martha Alamillo Cid, reveló que nadie ha hecho caso al asesinato y ataque que sufrieron seis jóvenes estudiantes que convivían sobre la carretera federal Orizaba-Tehuacán, a la altura de una carnicería de esta comunidad.

La agraviada señaló que el presidente municipal de Acultzingo, René Medel Carrera, ha dado declaraciones falsas al decir que el ayuntamiento ha brindado apoyo a las familias; “eso es completamente falso de René Medel, ni siquiera al señor lo conozco personalmente porque en ningún momento se acercó a mí, jamás ha brindado apoyo a las familias afectadas por ese lamentable ataque", dijo.

Por lo que solicitó apoyo al gobernador para que se pueda dar con los responsables de la muerte de su hijo y que no quede impune ese crimen, como muchos otros ocurridos en la entidad veracruzana.

"Después de la tragedia se vio la presencia de elementos del Ejército Mexicano y de Seguridad Pública pero solo fue esos días, ahora no hay nadie. No queremos a la Policía Estatal, esa estuvo el día de la masacre y no hizo nada, sólo se limitaron a tomar videos y fotografías, ni siquiera auxiliaron; si ellos hubieran auxiliado en ese momento mi hijo no hubiera perdido la vida, porque no alcanzó a llegar al hospital por culpa de ellos".

Cabe señalar que mientras los padres de los jóvenes asesinados protestaban en el interior del Palacio Municipal, un grupo de personas del municipio de Río Blanco colocaron barricadas sobre el boulevard Hidalgo, justo a las afueras del edificio público, bloqueando la circulación en la carretera federal Mendoza-Tehuacán y exigir la municipalización del servicio de agua en aquel municipio, esto, ante el rumor de que llegaría el gobernador a esta ciudad.