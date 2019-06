Petróleos Mexicanos no está recibiendo el presupuesto asignado para 2019 por parte de la Secretaría de Hacienda, por lo que se podrían presentar denuncias penales, advirtió Arturo Anselmo Ortiz Salas, presidente Nacional de los Jubilados Petroleros de Confianza AC.

Acusó que han sido ignorados por la actual administración de Petróleos Mexicanos, por lo cual existe inquietud en torno a sus prestaciones de ley y en materia de salud.

"Nos propusieron tener un primer dialogo, pero quieren que lo hagamos con una persona de la administración anterior y en la administración anterior nos quedo mal, pues no vamos a resolver ninguna de las propuestas que nosotros llevamos y que en su momento pueden servir para la nueva estructura que quieren para Petróleos Mexicanos".

Confió en que la actual administración respete los derechos de los trabajadores y jubilados de Petróleos Mexicanos.

Los recursos de Pemex deben utilizarse con trasparencia, ya que en caso contrario podrían existir afectaciones al sistema de salud y a el pago de las pensiones de los trabajadores.

"No están cumpliendo con lo que dice el presidente, notamos discordancia en lo que dice el presidente y lo que está sucediendo realmente en Petróleos Mexicanos. Hasta ahorita hemos enviado los oficios correspondientes, pero no nos han entendido. Estamos a la espera de que nos atiendan para plantear nuestras inquietudes y que estamos pidiendo que se nos respete como trabajadores jubilados".

Señaló que se encuentran en la revisión contractual y en caso de no llegar acuerdos tomarán las medidas correspondientes.