En noviembre del año pasado, el periodista veracruzano Marcos Miranda Cogno - quien fue privado de la libertad la mañana de este miércoles-, denunció temer por su integridad y responsabilizó al entonces gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, al fiscal Jorge Winckler.





"Sí les quiero decir que hago responsable de lo que le pueda pasar a mí y a mi familia a Miguel Ángel Yunes Linares y a sus cárteles que trabajan con él", dijo en un video difundido en sus redes sociales.

El comunicador, quien opera la página Noticias a Tiempo, lamentó que el entonces mandatario diera como ciertas afirmaciones de un comunicado de un cártel.

En información difundida por Noreste y Versiones, reveló que había enviado una carta vía correo electrónico al entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, para pedirle su ayuda y que le brindara protección.

“Marmiko” solicitó el apoyo del Gobierno Federal, pues aseguraba que existía una “campaña negra” en su contra, orquestada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el fiscal General del Estado (FGE) Jorge Winckler, a quienes responsabilizó de lo que pudiera pasarle a él o a su familia.









“Pretenden aplicar la ley del garrote en mi contra con esta persecución, no solo en contra mía, sino en contra de mi familia y no lo voy a permitir, no me van a callar, yo voy a seguir criticando lo que está mal, no solo del gobierno de Yunes, de cualquier gobierno, de cualquier partido”.

En entrevista con el portal versiones.com.mx, el director de la agencia informativa Noticias a Tiempo manifestó que había sido objeto de acoso por parte del Jefe del Ejecutivo Estatal y del fiscal, por ser crítico de la administración panista.

Descartó que el hostigamiento tuviera que ver directamente con que el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa fuera su amigo.

“Es una venganza por las críticas que estoy haciendo en contra de Yunes, efectivamente no acostumbro negar a mis amigos, el ex gobernador Javier Duarte fue un amigo, nunca tuve ningún problema con él, pero yo creo que esto tiene que ver más con las críticas que estoy haciendo al sistema de gobierno de Miguel Ángel Yunes, porque además no he dicho mentiras, estoy fundamentado, en todo caso ellos tienen derecho de réplica y pueden hacer uso”.

Afirmó que desde que tomó una postura crítica al gobierno de Yunes Linares, se difundió información falsa sobre su actividad periodística; incluso, agregó que taxis sospechosos habían tratado de amedrentarlo a él y a los integrantes de su familia desde el gobierno de Yunes Linares.

Noreste informó en marzo de 2017 los señalamientos de Marmiko: “Entonces ahorita los quieren utilizar en mi contra para desprestigiarme y no lo voy a permitir, no me van a callar con esto, en días pasados también están tratando de revivir una acusación que ya quedó finiquitada y todo y tampoco lo voy a permitir, me quieren amedrentar, a mis hijos los han seguido en la escuela a donde van, a su trabajo, me han mandado fotos de los vehículos que los siguen y a mí pues me conocen, saben muy bien quién soy y también me han seguido taxi sobre todo, ahí tengo los números de los taxis que me han seguido, o sea que si hay una intimidación en mi contra por parte del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares que quiere callarme a través de la FGE”.

Miranda Cogco recordó que interpuso una denuncia en contra de Yunes Linares, el director de Gobernación del ayuntamiento de Boca del Río, Luis Humberto Tejeda Taibo, y contra quien o quienes resulten responsables, por una serie de amenazas que recibió vía redes sociales.

“Fue porque empezaron a amenazarme de muerte a través del Twitter, el que ahora es director de Gobernación del Ayuntamiento municipal de Boca del Río, Taibo, que me escribió varias cosas y las tengo grabadas y las cuales presenté también como pruebas y donde decía que una vez que Yunes llegara al Gobierno que me iban a romper la madre y un chingo de cosas”.

Por tal motivo, asegura Marmiko, medio año después de haber sido amenazado de muerte, la entonces administración de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) le facilitó un elemento de seguridad privada; tiempo después, estuvo a punto de ser secuestrado en la zona de El Estero, en los límites de Boca del Río y Alvarado, por lo que le fue cedido un segundo guardaespaldas.

A decir del periodista, con el paso del tiempo decidió quedarse únicamente con un escolta, que quedó asignado para su familia, sin embargo, sin razón aparente, el elemento dio por concluida su labor.

Negó haber brindado un trato negativo a las dos personas que fungieron como sus escoltas durante los últimos años. Aseveró que siempre brindó un trato humano a los guardias que lo cuidaron.

“Sin embargo, ahora que entró Miguel Ángel Yunes Linares se me retiró (la protección personal), sin antes hacer una evaluación de riesgo que tiene que hacer por reglamento la CEAPP, ahora se me levantó un falso, por ahí un periodista afín a Yunes escribe que yo maltrataba a los escoltas y una serie de mentiras que han hecho en mi contra porque me quieren desprestigiar”.

En ese sentido, responsabilizó directamente Yunes Linares de lo que le pudiera pasar a él o a su familia. “Si algo me llega a pasar a mí, a alguno de mis hijos, mi esposa, mi familia, mi nieta, yo hago responsable a Miguel Ángel Yunes Linares, a sus hijos Miguel, Omar y Fernando, así como Taibo y al fiscal General del Estado, Jorge Winckler y demás amigos y familiares cercanos que puedan atentar en mi contra, los hago responsables de cualquier atentado que pueda yo sufrir o alguno de mis hijos o mi esposa, porque no me van a callar”.

GOBIERNO DE MORENA, TAMBIÉN SEÑALADO; ERIC CISNEROS Y CEAPP, CUESTIONADOS

“Marmiko” también denunció públicamente ser amenazado por el nuevo Gobierno de Morena que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, acusando directamente al secretario Eric Cisneros.

“Ante mis señalamientos hacia las torpezas que han cometido en el Gobierno del Estado, más bien Eric Cisneros, comenzaron a querer asustar, por favor. El día de ayer comenzaron amenazando, digo, son tan obvios y pendejos que van a negarlo, por favor”, publicó en Facebook el pasado 11 de febrero.

Ante estos hechos exigió a la titular de la CEAPP, Ana Laura Pérez Mendoza investigar las amenazas. “Atención Ana Laura de la CEAPP, investiguen esas cuentas y hago responsable de lo que me pase a Eric Cisneros Burgos, a Víctor Hugo Cisneros, pariente del Secretario de Gobierno y demás simpatizantes. Y a ti Ana Laura si eres omisa ante esta denuncia”.

