De las 52 recomendaciones que ha emitido de 2016 a la fecha la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de la Fiscalía General del Estado ya son siete fallos los que no han sido acatados por el organismo a cargo de Jorge Winckler Ortiz.





Por lo anterior es factible que la Comisión, presidida por Namiko Matzumoto Benítez, pida al Congreso del Estado la comparecencia del fiscal general con el objetivo de que explique las razones de su negativa a acatar los fallos.

Además la funcionaria reconoció que hay otros entes públicos, como ayuntamientos, organismos y dependencias que están eludiendo los fallos de la CEDH, por lo que también analiza la viabilidad de pedir a los diputados de la LXV Legislatura el citarlos para dar explicaciones.

Matzumoto Benítez fue cuestionada sobre la negativa de la Fiscalía para acatar la recomendación mixta 25/2019, con la que se comprueban actos de tortura de funcionarios del organismo permitidos por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el penal de Pacho Viejo.

Dichas vejaciones fueron cometidas en contra de Gilberto “N”, exdirector de Servicios Periciales de la Fiscalía, según reconoció el propio abogado de la víctima, Jorge Reyes Peralta.









Al respecto, Matzumoto Benítez detalló que en 2016 la CEDH emitió cuatro recomendaciones a la Fiscalía, mismas que fueron aceptadas. En 2017 fueron emitidas 15 recomendaciones y todas se aceptaron.

No obstante, refirió, en 2018 se emitieron 21 recomendaciones de la CEDH a la Fiscalía, de las cuales tres no fueron aceptadas y en 2019 suman 12 recomendaciones de las cuales cuatro no han sido aceptadas; en total la Fiscalía ha recibido 52 fallos de la Comisión a cargo de Matzumoto Benítez desde el 2016.

Detalló que ante el rechazo continuo de la Fiscalía es posible solicitar la comparecencia de Jorge Winckler, aunque también al resto de los entes públicos que se niegan a acatar los fallos de la Comisión.

“Podemos pedir la comparecencia de organismos, dependencias y ayuntamientos para que expliquen las razones por las cuales están rechazando las recomendaciones, particularmente en algunas en donde hay actos de discriminación.

“Hay varias recomendaciones en que está involucrado este derecho y las autoridades no las están aceptando”, expuso.

En cuanto al expediente 25/2019 añadió que deben de esperar a que la parte agraviada impugne, lo que permitirá a la CEDH ejercer su facultad de pedirle al Congreso que cite al fiscal para explicar las razones de su negativa a acatar la resolución.

Recordó que otros resolutivos que generalmente no se cumplían eran los que involucraban una compensación o reparación del daño, ya que no había recursos etiquetados para tal fin; no obstante a la fecha ya existen lineamientos y un fondo que permiten una reparación integral.

Matzumoto Benítez agregó que en caso de que Gilberto “N” impugne la negativa de la Fiscalía el caso será estudiado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dijo confiar en que está suficientemente fundada y motivada para que sea procedente ante esta instancia.

Finalmente, luego de que el fiscal Jorge Winckler respaldó a funcionarios involucrados con los actos de tortura en contra de Gilberto “N” y calificó como “mentiras” la resolución de la CEDH, la presidenta aseveró que se trata de una apreciación “respetable”.

“Para mí todas las opiniones son respetables pero son cuestiones subjetivas que solo son válidas para quien la emite, si esa es la opinión del fiscal es respetable”, dijo en entrevista.