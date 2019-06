En Veracruz se ha relegado al son en los últimos años y entre los de los dos partidos que han sido gobierno, los panistas se han mostrado más indiferentes y hasta elitistas hacia este género vernáculo, lamentó Rafael Figueroa Hernández, investigador de la Universidad Veracruzana.





Al anunciar el Primer Festival Cultural ‘Que no muera el son’ y un disco con el mismo título, lamentó que el son haya decaído frente al embate de géneros ajenos y la falta de apoyo gubernamental para su difusión desde hace varios años a la fecha.

Aclaró no estar en contra de las expresiones culturales y musicales de otras latitudes, pero remarcó que debería apoyarse más y rescatar a los géneros tradicionales de Veracruz.

Dijo que como las grandes empresas audiovisuales están en manos foráneas no se toma en cuenta al son veracruzano que tanto promovieron grupos como los Pregoneros del Recuerdo, entre otros.

A ello se suma el que la propia sociedad y las familias no han inculcado entre las nuevas generaciones el amor por la música creada en Veracruz. Y a ello se suman factores sociales.









“A mí, la verdad, como que siento que me punzan el alma cuando cualquier muchacho ni siquiera sabe quien fue Toña la Negra, por ejemplo; eso se me hace un crimen. Ahora también está el tema de la inseguridad, eso ha matado mucho a la música nocturna, que era tan característica del puerto.

“Pero también está el hecho de que se publicitan más otro géneros, que no tiene nada de malo, está bien, pero como que tendríamos que tenerle un lugar especial a lo nuestro. Ya de ahí, lo que venga de fuera está bien, no hay problema, pero debemos tener muy claro y muy fuertes nuestras tradiciones”, subrayó Figueroa Hernández.

Recordó que el Festival Afrocaribeño que se realizaba hasta hace pocos años era un escaparate para la música tradicional veracruzana, que convivía con expresiones de otros países y era una buena promoción, pero ya no hay esa difusión.

ELITISTAS

El investigador de la Universidad Veracruzana añadió que otro elemento se suma al desinterés en la música tradicional como el son, y quiérase o no, tiene que ver con factores de orden político, quizá en forma indirecta.

A pregunta expresa sobre cuáles gobiernos estatales, de origen priista o panista, han apoyado, respondió que los panistas han mostrado aún más desinterés que los priistas.

“Bueno, PRI y PAN no había mucha diferencia. No han sabido apoyar las cosas interesantes. Si hubiera que escoger, yo me iría por el PRI, porque el PAN como que tiene otra visión de lo que debe ser cultura.

“A mí me dio mucho sentimiento que para festejar los 500 Años se les ocurrió hacer una ópera. ¿Qué tiene que ver culturalmente con el puerto de Veracruz? Nada. Se tendría que haber celebrado con rumba; eso es el puerto de Veracruz, pero como lo hicieron las élites de ‘lana’, eso lo ven como mal. Pero es la cultura real del puerto: el puerto es rumbero, punto”, remató Figueroa.

El festival se realizará este domingo 16 de mayo, Día del Padre, a las 7:00 de la noche en el Teatro Francisco Javier Clavijero.