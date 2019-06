La temporada de estiaje mantiene preocupados a las más de 800 familias que viven en la colonia en proceso de regularización Cirilo Vázquez, conocido popularmente como Los Gavilanes, debido a la escasez de agua y la poca que ya existe en los pozos artesianos.





Y es que ese predio no ha podido recibir los beneficios del Gobierno municipal y estatal por no estar legalmente constituido como una colonia regular, de ahí que ambas administraciones no puedan invertir para abastecerlos de agua debidamente y quienes tienen la posibilidad, contratan el servicio de pipas particulares.

Los ciudadanos han enviado escritos al Gobierno municipal y a la Comisión del agua del Estado de Veracruz (CAEV) para que al menos se les abastezca en esta temporada mediante el servicio de pipas.

El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla se ha comprometido a agilizar la regularización del predio a fin de que puedan acceder a los programas de obras sociales, misma que pudiera ser la primera, la introducción de una red de agua potable.

La propiedad de la colonia es actualmente del Ayuntamiento municipal luego de que en el periodo anterior, el cabido se lo adjudicara para regularizarlo, pero no se logró.

La CAEV tampoco puede abastecerlos de agua debido a que ninguna de las familias está inscrita como usuaria ante esa dependencia.

La dependencia estatal le ha planteado la opción de la renta de una pipa de 10 mil litros, la cual tiene un costo de 1, 160 pesos y la dependencia les proporciona de forma gratuita el agua.?El Comité de vecinos ya enojados amenazaban con bloquear la carretera Costera del Golfo, debido a que son más de 800 familias las que carecen del vital líquido. Se abastecen mayormente de los pozos artesianos pero éstos, debido a la temporada de seca, están sin el vital líquido o en periodo de quedar secos.