Los costos de la corrupción son muchos y además de representar la falta de valores incide en que sectores de la sociedad tengan una mayor pobreza, señaló el conferencista Miguel Ángel Moreno Montoro, quien a través de cápsulas en redes sociales busca concientizar a los jóvenes sobre ese mal.





Mediante cápsulas denominadas “Conciencia”, que difunde a través de redes sociales, el sociólogo refiere que los antivalores generan la peor versión de las personas, al actuar en contra de la sociedad y las normas de conducta.

Indicó que no hay país en donde no haya corrupción, y en donde parece que no hay es simplemente porque se esconde mejor.

Achacó el origen de esa conducta a las raíces históricas de los pueblos conquistados y que sufrieron la destrucción de su cultura, violación de sus mujeres, imposición de criterios y religión, reduciendo a la gente a la esclavitud, lo que generó un cambio al volver a la gente “huraña y con resentimiento” que la llevó a tomar venganza a fin de “recuperar” algo de lo que le pertenecía, por lo que hacer cosas a escondidas e ilegalmente se vio como la única forma de obtener beneficios.

Agregó que a pesar de ser una de las causas más fuertes, a ello se suman otros factores como la educación, cultura y su entorno.

Indicó que los costos de la corrupción son muchos, pues van desde los económicos, políticos y sociales, propiciando mayor pobreza de las sociedades.

Ante ello destacó que es necesario identificar las causas de la corrupción, medirla, encontrar las áreas de riesgo para su reproducción y aplicar estrategias para su combate.

La información difundida por este especialista puede encontrar en el canal de YouTube “Miguel Montoro” y “Miguel Montoro PE” en Facebook.