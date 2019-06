Hace unas semanas, la revista TVNotas dio a conocer que Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio, se encontraban en proceso de divorcio según la publicación, a causa de que Cristina ya estaba harta de las “perversiones” del conductor de Ventaneando, al tener su lado homosexual que disfruta acompañado de hombres en distintos antros gay de la ciudad.







Pues al parecer, la revista no se quedó sólo con las palabras de quien pronto será la ex esposa de Bisgno, pues según afirma el pasado 8 de junio “El muñe” asistió a un antro gay en la Zona Rosa de la Ciudad de México, en donde fue captado con otro hombre por uno de los asistentes del lugar.



“La verdad es que no lo podía creer. Una cosa es lo que tanto decían y rumoraban de que era gay, de que lo habían visto en antros gays, que todo el mundo contaba que lo había visto haciendo tal cosa... y otra cosa es verlo. Hasta que no lo vi con mis propios ojos, no lo creí, y así es, ¡el mismísimo Daniel Bisogno estaba en un antro gay!



La persona que lo captó y fotografío besando a otro hombre dijo que él se encontraba con un grupo de amigos, y que incluso apostaron para descubrir si se estaba drogado o borracho como para exhibirse de tal manera, pero cuál sería su sorpresa al descubrir que Daniel se encontraba en su sano juicio.

“Me sorprendió que una figura pública como él, que ahora con el tema de su divorcio está tan expuesto y en el ojo del huracán, se expusiera tanto y se dejara ver así”.

Para quien tomó la foto del actor de “El Tenorio Cómico”, fue cosa fácil ya que comenta que Daniel Bisogno se paseaba por todo el antro que era de dos niveles.