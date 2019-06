A un mes y 10 días del linchamiento de tres personas en Playa Santa, la Fiscalía General del Estado (FGE), no ha dado ningún avance tanto en las investigaciones, como en la identificación del grupo que linchó a las personas en esta comunidad, cuando fueron confundidas por secuestradores.





Como se recordará, un grupo de siente personas, incluyendo a un presunto chamán de Las Choapas, habrían llegado el domingo 28 de abril para dar una vuelta por el ojo de agua, en donde realizarían rituales de sanación, de igual forma habrían contratado a un niño para que los llevara, quien tras no regresar a su hogar en la noche provocó que sus padres alteraran a la comunidad diciendo que lo habían secuestrado.

El menor declaró días después que nunca le habían hecho daño, sus padres también señalaron que fue un error incitar a la comunidad para que buscaran al menor, incluso fueron expulsados de Playa Santa, por este motivo los pobladores retuvieron el lunes 29 a los visitantes, los tuvieron varias horas sentados en la plaza pública en donde señalaron a el chamán Renato Cruz Mil, como integrante de una banda delictiva, pero fue hasta la llegada de al menos 100 hombres completamente armados que se dio la tragedia.

Con algunas palabras al pueblo y luego de retirar al fiscal y a los policías, este grupo denominado de 'autodefensa' mató con armas de grueso calibre a tres personas, el plataformero de nombre Alberto Bocanegra, el taxista Edgar Gabriel Ramos y Renato Cruz Mil.

Por este crimen han pedido justicia los familiares del trabajador de Pemex en plataformas y del taxista, provenientes de Tabasco, quienes han dicho que la FGE no ha dado ningún avance en las investigaciones, no han identificado al grupo armado y por obvias razones no hay ningún detenido.

Este caso el cual estremeció al sur del estado ya que se negaba el grupo de autodefensas en Las Choapas por parte de los gobiernos estatales, se ha convertido en un laberinto judicial ya que nadie, ni la misma FGE quiere entrar a la sierra choapense y los linchados siguen sin justicia.