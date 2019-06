Pese al crecimiento comercial, decenas de negocios han cerrado sus puertas, por lo que los carteles de alquiler abundan entre los locales de la zona centro y sus inmediaciones, permaneciendo algunos colgados durante más tiempo del deseado.

La caída en las ventas, la inflación, los onerosos alquileres, el costo laboral e impuestos son los factores determinantes a la hora de tomar la decisión de bajar la persiana.

“Es una realidad que no podemos negar, los locales se cierran cada día; los compañeros dicen que como no hay ganancia mejor bajan la cortina, dejan de pagar la renta porque ya no es negocio para ellos”, refirió Francisco Villanueva Méndez, presidente de Canaco Tuxpan.

Zapaterías, tiendas de ropa, telas, mercerías y otros han cerrado en el primer cuadro de la ciudad, donde a la falta de clientes se suman los altos costos de operación; sobre todo el pagar la renta, más recibos de luz con tarifa comercial, incluyendo agua y otros impuestos.

Los costos por alquilar un local en la zona centro de la ciudad resultan una inversión elevada, ya que incluso los de pequeña magnitud la renta mensual es mayor a los seis mil pesos, mientras que lugares más grandes alcanzan un alquiler mensual de hasta 15 mil pesos.

No obstante a que han cerrado varios comercios, detalló que otros negocios están abriendo o están por abrirse, lo que deja claro que el sector comercial tiene un futuro en esta ciudad.