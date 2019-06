A pesar de ser considerado uno de los cuatro grandes del futbol mexicano, Chivas está que no ve la luz. Con Jorge Vergara desaparecido, los problemas económicos continúan, mismos que han impedido que la institución pueda apostar por refuerzos de calidad para sanar la falta de gol y evitar caer en el descenso.

La cantera volvió a ser apuesta de la institución pero no desisten a la búsqueda de fichajes “baratos”. Recordemos que en medio de la Final del Clausura 2019 corrió el rumor de que Jürgen Damm podría llegar al Guadalajara, no obstante, fue su alto precio y que Tigres no accedió a prestarlo lo que generó que buscaran otras opciones, y al parecer lo más viable lo encontraron en el Ascenso MX.

El mediocampo es una de las áreas que el cuerpo técnico, encabezado por Tomás Boy, busca reforzar, y según Mediotiempo, el entrenador estaría dispuesto a apostar por Jesús Alonso Escoboza, elemento de Dorados de Sinaloa.

El líder del Rebaño inicialmente quería hacerse de los servicios de Alfonso González, joven de tan solo 24 años, sin embargo, la directiva de Rayadosno quiso dejarlo ir. A pesar de que viene saliendo de una fuerte lesión que lo tuvo ocho meses fuera de las canchas, aún confían en que puede explotar todo su talento en Monterrey.

Confiar en Escoboza no es tan loca idea pues ya cuenta con experiencia en Primera División, además de registrar minutos con la Selección Mexicana. El originario de Ahome inició en Santos Laguna para después pasar por Necaxa, Xolos, Jaguares y Puebla, hasta llegar con el Gran Pez. Además ya puede presumir varios campeonatos. Con 26 años tiene entre sus títulos los de la Liga MX del Clausura 2012 y 2015, la Copa MX del Apertura 2014 y el Campeón de Campeones de la Temporada 2014-2015, todos ganados con los Guerreros.

El Clausura 2019 lo terminó con cinco goles y dos asistencias en 14 partidos de la Fase Regular, y durante la Liguilla metió un tanto más en seis. Al mando de Diego Armando Maradona disputó las dos finales del Ascenso MX, quedando como subcampeón.

Se espera que en próximos días Chivas establezca contacto con Grupo Caliente para comenzar con una posible negociación.