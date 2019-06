El Arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios hizo un llamado a los padres y madres de familia para defender a los niños y niñas, de "funesta ideología de género" que está tratando de imponerse.





En su homilía dominical en la Catedral Metropolitana de Xalapa, el prelado aseveró que esta situación, tanto como la de la legalización del aborto, viene del mal.

“Hay algo que nos ha invadido y se llama ideología de género, que dice tú puedes nacer naturalmente siendo un niño o una niña, pero tú puedes decidir si eres niño ser niña, o gay, bisexual. (…) No queremos esa funesta ideología de género”, dijo.

Recordó que en la Ciudad de México se aplicó el uniforme neutro en las escuelas, lo que ha causado polémica, y refirió que un menor de edad no está para escoger esa orientación sino para que lo cuiden.

“Y los primeros que lo tienen que cuidar son sus padre, los principales educadores de sus hijos, la escuela y la iglesia ayudan, les pido defender a los niños y niñas. ¿Esa ideología de género vendrá del Espíritu Santo?, claro que no, con tantas cosas tan raras contra naturaleza, por lo mismo no, pero otra vez, se los imponen a los gobiernos, presumen de eso, son grupos no significativos pero ruidosos y bien pagados y organizados y respaldados con mucho dinero", señaló.

Remarcó que la vida humana ha sido "muy atacada", desde el vientre materno y subrayó que en países como Estados Unidos se busca que se autorice el “aborto” a los 8 o 9 meses para los que los bebés muertos sean usados como mercancía.

“Ahora dicen que se va a valer hasta los seis meses, y Estados Unidos hasta los 9 meses, para qué quieren a un bebé muerto de 8 o 9 meses, para vender sus órganos, para hacer cosméticos, para las células madre, negocio, para eso es”, advirtió.

CELEBRACIÓN DEL PENTECOSTÉS

50 días después de la Pascua, la iglesia católica celebra en el calendario litúrgico, la solemnidad de Pentecostés donde se recuerda la efusión de uno de los dones más importantes que Cristo ha dejado a la Iglesia, como fruto de su resurrección: el don del Espíritu Santo.

De acuerdo con el comunicado dominical de la arquidiócesis de Xalapa, con la celebración de Pentecostés se concluye el periodo pascual.

El vocero de la arquidiócesis José Manuel Suazo Reyes explica que el Espíritu Santo es el gran regalo que Cristo Resucitado ofrece a la Iglesia, es fuente de transformación, hace posible una nueva creación, es principio de purificación y es el alma de la misión de la Iglesia.

El libro de los Hechos de los Apóstoles, señala, narra el acontecimiento de Pentecostés; el relato está lleno de referencias bíblicas del Antiguo Testamento.

"Así por ejemplo la mención de los truenos, el ruido que viene del cielo, la ráfaga de viento, el viento huracanado, las lenguas de fuego. Todas estas expresiones son usadas en otros pasajes bíblicos para referir alguna teofanía o manifestación divina. Por lo tanto, el acontecimiento de Pentecostés es una auténtica teofanía" añade.

Expone que el Espíritu Santo es fuente de purificación. "Gracias a la acción del Espíritu Santo la iglesia puede administrar el perdón de los pecados. El Espíritu santo nos purifica y nos hace santos delante de Dios".

Refiere que la comunidad cristiana es consciente de que la misión de hacer presente a Cristo en el mundo, no puede ser posible sin la ayuda del Espíritu Santo.

" El Espíritu Santo es el alma de la misión de la Iglesia. Sin el Espíritu Santo no sería posible llevar a cabo la evangelización. Así como el Padre ha enviado a Cristo al mundo para mostrarnos el rostro de Dios, de igual manera la Iglesia está llamada a hacer presente el rostro de Cristo. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo”, recuerda.