La contratación de despachos legales en el extranjero por parte del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para la supuesta recuperación de bienes no sólo no tuvo fruto alguno, sino que ahora se encuentra bajo sospecha luego de salir a relucir un probable desvío de recursos por más de 27 mil millones de pesos.





Según fuentes allegadas al tema, el despacho norteamericano “The Buzbee Law Firm”, a cargo del abogado Anthony Buzbee de Houston, Texas, no sólo no habría recuperado ni un bien, sino que sus millonarios honorarios habrían sido cargados al erario veracruzano a tales plazos, que la administración de Cuitláhuac García Jiménez continúa y continuará pagándolos.

Según documentos oficiales, la Corte del estado de Texas desechó el juicio para recuperar los inmuebles ubicados en la exclusiva zona residencial de The Woodlands, esto, por considerar improcedentes las promociones legales presentadas por el Gobierno de Veracruz a través de “The Buzbee Law Firm”.

En este sentido, pareciera ser que al final de cuentas todo quedó en un sospechoso circo mediático diseñado para favorecer a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, durante los pasados comicios de 2018; e incluso, para mover millonarias cantidades de dinero que están pagando por nada.

Millonarios honorarios

Cabe señalar que si al despacho jurídico “The Buzbee Law Firm” se le solicitara hacer públicos los recibos y las cuentas de las cuales se cubrieron parte de sus honorarios, algo de esos 27 mil millones de pesos perdidos podría aparecer.

A casi un año de ese asunto, los contratos con la firma norteamericana no han sido revocados, por lo que continuan vigentes y la actual administración tiene la obligación de seguir entregando recursos al despacho contratado por Yunes Linares, aún cuando no dieran resultados y todo solo ha sido un ardid publicitario con fines políticos electorales y una tomada de pelo para los veracruzanos, además de un cuantioso negocio para la familia Yunes Márquez.