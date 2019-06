La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) tiene identificados más de 250 productos o servicios milagro en México.





Estos medicamentos, sustancias o actividades prometen curar casi todo pero sin pruebas científicas que lo respalden.

Además que la persona puede resultar timada, corre el riesgo de empeorar su salud, advirtió Víctor Vela Rangel, coordinador de Programas Sociales de la Cruz Roja.

“Hacen creer a las personas que se van a curar con este tipo de cosas y lo único que generan es un gasto muy grande porque a la vuelta de los meses se dan cuenta de que no es así. Algunos van disfrazados con algunas cosas para que la gente se sienta mejor”.

Insistió en que suponen un riesgo para la salud de los consumidores y usuarios además que cada paciente requiere tratamientos específicos según sus antecedentes clínicos, constitución física, edad, predisposición genética y otros factores.

“En la cajita, atrás, dice que no es un medicamento y queda bajo la responsabilidad de quien lo toma y receta. No están regulados y ese es el problema. No lo ponen como medicamento y da pie a que se importen productos. Las personas deben entender que no hay magia ni maravillas. Para bajar de peso no hay más que dieta y ejercicio”.

Las autoridades de salud buscan prevenir a la población sobre el consumo de productos milagro o suplementos que no cuentan con registro sanitario ante el riesgo que conllevan para la salud.

Incluso la Secretaría de Salud Federal, a través de la COFEPRIS, realiza acciones para combatir la fabricación, importación y comercialización de productos que infrinjan la legislación sanitaria o que no corresponden a la denominación de un suplemento alimenticio.