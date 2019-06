Al querer evitar que una persona de la tercera edad caminara más de 50 metros para llegar a la parada de camiones de la entrada a la escuela Villa Rica sobre la Avenida Universidad, Gabriel Salomón Silva, fue merecedor de una multa de 600 pesos por parte de elementos de tránsito.





El conductor del camión numero 2000 detuvo su unidad escasos metros antes de llegar al área de ascenso y descenso, con la finalidad de que la abuelita abordara el transporte, sin embargo, este gesto de ayuda le costó que los elementos de tránsito de la patrulla marcada con el numero de placas 00-68-48 le impusieran una multa por no recibir la famosa ‘mochada’ de 100 pesos que le exigían al chofer para dejarlo circular.

“Me dio mucha impotencia y coraje porque no lo hice de mala manera, la abuelita me hizo la parada ella estaba en la colonia Santa Cecilia y la levanté me pagó $5.50 pesos y mi infracción fue de 600, la señora Nora vio todo desde la ventana me pidió mi número de teléfono y hoy me mandó un recado con una persona que decía “Ten mijo los 100 pesos para que pagues le des al de transito”, expresó.

Es preciso mencionar que el nombre del policía vial quien levantó el reporte corresponde a Luis Ángel Santos, quien de manera preponte hizo caso omiso a la explicación del chofer.

Ante esta situación Gabriel Salomón hizo un llamado al delegado de la dependencia Williams Rojas para que tome cartas en el asunto pues aseguró que los uniformados están cometiendo abusos con la ciudadanía pero principalmente con los choferes del transporte público.