Organizaciones de taxis han tratado de implementar en Veracruz servicio por aplicación, sin embargo, no ha prosperado.

Guillermo Larios Barrios, director de Radio Taxi GL, dijo que al tratarse de esquemas que sólo buscan recaudar, no ofrecen seguridad a los conductores y pasajeros por lo que terminan quebrando.

“Hay muchas aplicaciones en la zona metropolitana. Llegan, se promueven, se van pero la verdad es que lo que nos debe preocupar es el esquema de seguridad. No duran porque traen un esquema recaudatorio y no se preocupan por el conductor o la seguridad, solo es un medio para pedir taxi”.

Larios Barrios recordó que Gobierno del Estado confirmó que no permitirá el ingreso de Uber, pero algunas agrupaciones han tratado de instaurar un sistema similar.

“Es un esquema de renta por día, por semana, por mes, por servicio según el esquema de negocio que traiga cada plataforma. En el caso de Veracruz han llegado plataformas que cobran cinco o seis pesos por cada servicio que dan”.

Puntualizó que no repercute debido a que no han logrado incorporar a una alta cantidad de unidades.

GAS

Taxistas de Veracruz buscan adaptar equipos de Gas Natural a las unidades para gastar menor en combustible.

Larios Barrios mencionó que sus gastos por dicho concepto disminuir en 50 por ciento.

“El Gas Natural se ha comprobado que es menos volátil que el Gas LP, más seguro y los equipos que se piensan instalar son muy modernos y con altos estándares de seguridad”.

Finalmente dijo que las tarifas se mantendrán igual el resto del año para no afectar a los ciudadanos con nuevos incrementos.