Cuitláhuac rechaza tener familiares trabajando para el Gobierno de Veracruz

“Mis apellidos no son Guerrero, ni Pérez, soy García Jiménez y no hay ningún Garcia ni Jiménez que sea de mi familia está en el gobierno y siempre a mis colabores les he dicho que evalúen la actividad y el profesionalismo de las personas que están con ellos”, expresó el mandatario estatal

Veracruz | 2019-06-07

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, rechazó que incurra en actos de nepotismo, tras reconocer que el subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero, es pariente de su abuela materna.

El mandatario aseveró que será la Contraloría General del Estado la que investigue si se incurrió en la violación de alguna ley. “Mis apellidos no son Guerrero, ni Pérez, soy García Jiménez y no hay ningún Garcia ni Jiménez que sea de mi familia está en el gobierno y siempre a mis colabores les he dicho que evalúen la actividad y el profesionalismo de las personas que están con ellos”. Por otra parte, el mandatario rechazó que existan irregularidades en la asignación de contratos a la empresa La Cosmopolitana, encargada de suministrar servicios de alimentos en cárceles estatales, ya que en este caso se trató de una negociación sobre un servicio contratado por la administración estatal pasada, que resultaba financieramente imposible cancelar. INFORMACIÓN COMPLETA EN BREVE...

