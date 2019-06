En las clínicas de Petróleos Mexicanos de Coatzacoalcos y Minatitlán, continúa el desabasto de medicamentos para pacientes con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), viéndose afectados 200 derechohabientes; algunos han tenido que gastar hasta 30 mil pesos para continuar su tratamiento de forma particular.





Luis Alberto Ruíz, presidente de la asociación civil ‘Coatza Vihve AC’, recordó que este problema está desde hace más de medio año, por lo que la agrupación que preside ha poyado a algunos pacientes con antirretrovirales y otros insumos para llevar su tratamiento en tiempo y forma.

“Desafortunadamente en Pemex sigue el problema de desabasto en los antirretrovirales y hasta el momento hemos apoyado a 30 trabajadores petroleros que nos han solicitado el medicamentos a través del banco que tiene ‘Coatza Vihve’ y lamentamos esta situación, incluso hemos platicado con ellos para que pongan su queja ante Derechos Humanos pero no lo hacen por temor a represalias”, declaró.

ALGUNOS TRABAJADORES COSTEAN SUS MEDICAMENTOS

“Hay otros que por temor a represalias no se acercan a nosotros, pero es bien sabido que el derecho a la salud lo tenemos todos; los trabajadores que han tenido que comprarlos lo están haciendo en las farmacias especializadas de Villa Hermosa o de la Ciudad de México y en dos meses les rembolsan este medicamento cosa que no debe estar sucediendo pero ahorita en Pemex esta la situación muy crítica”, expuso.

SUPERA LOS 10 MIL PESOS COSTOS DE TRATAMIENTO PARA VIH

Alberto Ruíz, además señaló que tampoco cuentan con medicamentos de quimioterapias y para atenciones del cuadro básico, esto desde hace más de seis meses y específicamente para pacientes con VIH y el gasto que les implica supera los 10 mil pesos.

“Algunos no están tomando el tratamiento porque no les alcanza, y los que pueden ganan de 20 mil a 30 mil pesos, y los que no son porque ganan sólo tres mil pesos y el tratamiento llega a costar de 10 mil a 30 mil pesos y eso únicamente para un mes, elevándose a una suma muy alta la que deben invertir en un año, ya que es de por vida y es demasiado dinero el que deberían pagar y a veces no se puede”, manifestó.

SEGURO SOCIAL ABASTECIDO

Reconoció que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de esta ciudad, actualmente el abasto está al corriente, incluido los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS).

A su vez reiteró que en lo que va del año la AC a su cargo ha detectado un promedio de 20 casos nuevos de VIH, de los cuales en las últimas dos semanas han fallecido cinco en esta ciudad, ya que no llevan al pie de la letra su tratamiento o no recibieron el idóneo.

“Hay que recordar que a veces no tienen los cuidados necesarios o el apego al tratamiento, pues algunos pacientes con VIH no se hacen la prueba aunque sepan que tienen el virus y no reciben el tratamiento como debieran, por atención tardía y por eso mueren”, recalcó.

Por último, refirió que la enfermedad hasta la fecha ha atacado por igual a hombres y mujeres en edades de 18 a 35 años.