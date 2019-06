En la celebración del primer mes de vida de Archie Harrison, primogénito de los duques de Sussex, ha trascendido que hay un nuevo desacuerdo entre la reina Isabel II y Meghan Markle y este tendría que ver directamente con el recién nacido.

De acuerdo con el diario The Sun, la monarca se opone rotundamente a que el royal baby lleve una dieta vegana, puesto que Meghan está muy inclinada hacia ese tipo de alimentación. Una fuente cercana a la familia real aseguró que han habido tensas discusiones entre los duques y la reina por esta decisión.

“Meghan sigue empujando los límites con los royals y no está siendo bien recibida, y menos aún por Su Majestad. Criar al bebé como vegano simplemente no será tolerado por la monarca”, dijo al respecto una fuente a la revista Woman’s Day.

Aunque no se ha declarado oficialmente vegana, algunas fuentes cercanas han asegurado que la duquesa se alimenta únicamente de frutas y verduras. Incluso, también indicaron que Harry ha mostrado una disminución en su manera de comer carne.

Meghan y Harry nunca han hablado públicamente del tema, pero la atleta Lisa Gawthorne dejó entrever a dicho medio que el matrimonio real se inclinaría por ese tipo de alimentación para su bebé. “Es fabuloso escuchar que Meghan y Harry han dicho que van a criar al bebé real con una dieta vegana. Un bebé real vegano podría ser justo lo que el Reino Unido necesita para llevar a casa el mensaje de que no podemos seguir comiendo carne al ritmo que lo hacemos. Debido al impacto en el medio ambiente, no habrá un futuro agradable para otros bebés o generaciones futuras para crezca si no reducimos la velocidad a la que comemos carne ahora”, indicó

“Es una pena que la reina no estuviera feliz por la decisión”, añadió sin dar a conocer más detalles.

Desde que Meghan era actriz, ya era sabido que tenía una gran afición al yoga y un estilo de vida más saludable, por ello también se tienen las sospechas que los duques han creado su propio estudio de yoga decorado con pintura vegana -como la habitación de Archie- en su nuevo hogar.