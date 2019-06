Al aprobarse la minuta que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de paridad de género, que envió el Congreso de la Unión a la LXV Legislatura local, la diputada Mónica Robles Barajas afirmó que éste representa un parteaguas histórico en la lucha por la igualdad y una gran victoria para las veracruzanas, que este jueves ven coronado un gran avance en su causa.





Al emitir su posicionamiento respecto a dicha minuta por la que se reforman los artículos Segundo, Cuarto, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género, Robles Barajas pronunció su emoción al expresar y compartir el beneplácito de las mujeres, activistas y defensoras de los derechos humanos de las veracruzanas, “que este día, juntas, ven coronado un gran avance en nuestra causa”.

“Estoy segura que esta fecha será recordada como un parteaguas histórico en la lucha por la igualdad de género en Veracruz, a la que nos hemos comprometido las diputadas y los diputados de Morena, quienes con nuestro voto ratificaremos nuestra convicción paritaria y nuestra responsabilidad social e institucional con las más de cuatro millones de niñas, adolescentes y mujeres que esperan y exigen que esta Legislatura trabaje con toda energía por su bienestar, por su vida en paz y por su empoderamiento”, indicó.

Por esto –remarcó- la minuta con proyecto de decreto que nos llegó de San Lázaro nos reafirma que, cuando se trata de los derechos humanos y de los derechos políticos de las mujeres, los logotipos partidistas, los colores y los intereses de grupo pueden diluirse y deben superarse y que, estoy cierta, aquí en el Congreso del Estado de Veracruz, se replicará sin remilgos ni condiciones.

Recordó que hace algunos años, cuando el movimiento feminista en México logró incidir para plasmar la constitucionalidad de la cuota de género del 50/50 en las candidaturas de representación popular, se sabía que la conquista no sería completa hasta romper el techo de cristal de la monopolización masculina del poder y del servicio público, y materializar la paridad de género en todo orden, poderes e instituciones.

“Y no nos hemos detenido ni hemos claudicado en esta misión. Por esta razón es que lo que hoy aquí podrá aprobarse, no será un trámite, sino una gran victoria para todas las veracruzanas, porque una vez coronada la promulgación de estas reformas constitucionales, esta Legislatura habrá de iniciar el proceso de armonizaciones en nuestra Constitución y en las leyes correspondientes; en principio, en las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial estatal”, puntualizó.

Detalló que la participación de más mujeres empoderadas en Veracruz germinará en una nueva democracia paritaria, más legítima y más eficaz, y porque se sigue demostrando que, en las grandes decisiones, en la confección de leyes y en la innovación y ejecución de políticas públicas, que benefician a toda la sociedad, no es inteligente, no es democrático, no es productivo, ser excluidas ni ignoradas.

“Hoy, al ser portavoz de las mujeres que a diario luchan por sus derechos y de las que padecen permanentemente trasgresiones a su dignidad y libertades, las y los exhorto a que esta Sexagésima Quinta Legislatura, la primera paritaria en Veracruz, a conciencia y en corresponsabilidad social, materialice la paridad de género en nuestras leyes y también en la observancia de nuestro actuar y desempeño”.