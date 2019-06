En Veracruz también se podría implementar el uniforme escolar neutro o mixto en los planteles educativos.





Sin embargo, dicha iniciativa se debe de analizar por las autoridades educativas y por los padres de familia, esto luego de su implementación en la Ciudad de México.

Lo anterior lo declaró el diputado de Morena y presidente de la comisión de Educación y Cultura en el Congreso veracruzano, León David Jiménez Reyes.

“Para empezar tiene que ser algo consensado en la sociedad y las autoridades educativas tendrían la obligación de empezar a tomar el pulso de lo que padres de familia y los mismos veracruzanos deseen.

“Yo creo que no hay peor idea que la que se impone y creo que tiene que hacerse una amplia consulta para tomar el pulso de estos uniformes”, consideró.









El legislador añadió que no es mala idea, pues aunque el tema causó controversia en su opinión en la capital del país solo se eliminaron las sanciones que existían por la forma de vestir de los estudiantes.

Añadió que la Constitución del Estado marca que no puede haber discriminación por la forma de vestir de nadie.

“Creo que el uniforme en algunos casos sirve para ayudar en la economía familiar, eliminar distinciones de clase, podría ser por otro lado, pero no se debe de tener una idea como que ya se va a hacer, se tiene que consultar ante la población (…).

“La idea es que no se le va a castigar a nadie si llega de esa manera vestido; la Ley es clara en que no se puede discriminar a nadie en su forma de vestir, esto significa que no habrá represión, pero no se está alentando a un cambio de vestimenta”, agregó.

Hay que recordar que, en acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Ciudad de México se determinó que los niños y niñas que asisten a escuelas públicas y privadas de educación preescolar y básica tendrán la libertad de decidir si usan falda o pantalón, indistintamente, como parte de su uniforme.