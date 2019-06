Ante la falta de autonomía para poder disponer de los recursos que genera el cobro por la dotación de agua potable a los municipios de Acayucan, Oluta y Soconusco; la oficina de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Acayucan, se declaró sin fondos económicos para resolver una falla en la válvula seis de la línea general que distribuye el vital liquido a la cabecera municipal soconusqueña, misma que desde el sábado carecía del vital liquido.





En medio de esa falta de disposición directa de los recursos; algunos ciudadanos han estado quejándose de no recibir agua desde hace algunas semanas, con es el caso de doña Tere de Jesús Reyes, quien afirmó que en la calle Felipe Ángeles, de la colonia Emiliano Zapata, tiene casi un mes sin que le llegue el servicio a su domicilio. Molesta la ciudadana de plano le dice al director de CAEV en Acayucan, que si no puede, que renuncie y que no pagará el recibo correspondiente.

La colonia Emiliano Zapata de Acayucan se ubica cerca de Soconusco y ante la falla en la válvula seis, se vio afectada también, al igual que la colonia Lealtad y un sector del fraccionamiento Rincón del Bosque, se dijo.

El lunes, personal del Gobierno municipal encabezado por el tesorero Jesús Augusto Morales Reyes, acudió a las oficinas de la Comisión del agua en Acayucan para saber el motivo por el cual se estaba afectando a la cabecera municipal soconusqueña sin el servicio desde el sábado pasado. Bruno Amitl Salamanca Esparza, jefe de la dependencia, afirmó que todo se debe a la falla de la válvula 6, que impedía la distribución hacia el sector afectado y que no se podía reparar porque las oficinas centrales en Xalapa, no habían autorizado el gasto.

Y es que para poder cubrir o resolver un gasto, debe ser autorizado por el director de CAEV en Xalapa, lugar donde se concentran los recursos captados por las diversas oficinas de esa dependencia en todo el Estado.









Ante este hecho, el gobierno municipal decidió invertir en el desperfecto, dejando sin agua a la ciudad de Acayucan, la villa de Oluta y la cabecera de Soconusco este martes, durante todo el día. Este miércoles, el servicio se restablecería, se dijo.

La población de Soconusco paga alrededor de 50 mil pesos mensuales por la dotación del servicio solo por la cabecera municipal y la colonia Lealtad, que se ubica cerca.