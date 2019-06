Vecinos de la colonia Ateopan, zona donde el gobierno municipal recuperó un enorme desagüe para convertirlo en una placita, se quejaron ante la dirección municipal de limpia pública porque aún cuando no es terminado ese espacio público, ciudadanos lo ocupan como basurero municipal, sin ser residentes de esa área urbana.





Los vecinos, molestos, dijeron que no basta un anuncio que prohíba el tiradero de basura si no que se requiere mayor vigilancia para que no arrojen los desechos en ese lugar.

Expusieron que personas ajenas a la colonia, pero que consideran son comerciantes, depositan desde desechos de animales hasta verdura en descomposición, afectando el paso de infantes que van a un jardín de niños y a una primaria.

El gobierno local rehabilita lo que es conocido como el Puente Ateopan y planea la construcción de un espacio público de esparcimiento en esa área, pero según vecinos, la zona está siendo ocupada como basurero por las mañanas y el camión recolector pasa por el lugar en las tardes.