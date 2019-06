Ricardo Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, reveló a ESPN que van a candidatear al mexicano Andy Ruiz para aspirar al Premio Nacional de Deportes, luego de haberse consagrado como el primer mexicano campeón mundial de peso pesado.

"El año pasado propusimos a Canelo para ganar el Premio Nacional de Deportes después de que ganó a Gennady Golovkin, y este año sin lugar a dudas propondremos a Andy Ruiz, no hay ningún solo deportista profesional mexicano que haya logrado tener un impacto tan grande en el pueblo mexicano como Andy, puedo decir que no hay aspirante más firme a ganar el Premio Nacional de Deportes que nuestro primer campeón mundial de peso Pesado", externó Contreras.

"La decisión se tomó el sábado pasado cuando consumó quizá la más grande historia del boxeo profesional, este muchacho merece este reconocimiento porque no se ha cansado de representar a México y ha hecho historia para nuestro país", añadió Contreras en la charla con ESPN.

El dirigente mexicano celebró la conquista de Andy, pues confirma que la selección mexicana de boxeo es uno de los principales semilleros del boxeo profesional, y prueba de ello es la foto en la que Andy aparece hace más de 10 años con Francisco Vargas, Jessie Vargas y Óscar Valdez, otros campeones mundiales de esa selección.

"La selección mexicana de boxeo sigue siendo la gran cantera del boxeo profesional, y esa foto de aquel equipo lo comprueba, ahí fueron Andy Ruiz, Óscar Valdez, Jessie Vargas, también estaba en el equipo Francisco Vargas, y si nos seguimos vamos antes con Ábner Mares, Daniel Ponce, muchos y muchos que han transitado por esta selección que sigue siendo el semillero", puntualizó.

Al equipo nacional, explicó Contreras, llegó Andy como representante de Baja California, luego de haber salido campeón en la Olimpiada Nacional 2007, e intentó en dos ocasiones su lugar en los Olímpicos de Beijing 2008 pero sin éxito, primero en un torneo en Brasil y luego en Guatemala.

"Estuvo poco más de un año en el Comité Olímpico Mexicano, no pudo clasificar en ese ciclo y como era joven le pedimos quedarse un ciclo más, pero decidió irse al profesionalismo y con el tiempo ha hecho historia", finiquitó el dirigente mexicano, quien reconoció a Andy como un histórico del deporte de los puños en suelo tricolor.