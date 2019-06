Por situaciones de inseguridad, desde el año pasado el servicio en los moteles ha ido a la baja en más de un 50 por ciento en Xalapa y la región.





Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura, Marcos Suárez Domínguez, quien refirió que antes en la ciudad había mayor movimiento y actividades nocturnas pero ahora esa situación ha cambiado.

"Esto daña la imagen de la ciudad de Xalapa y sus alrededores y repercute en que la gente ya no salga en las noches y en los moteles ya casi no vemos movimiento en las noches y la población le piensa para acudir", dijo.

Apuntó que aunque no tiene reporte de "cobro de piso" a hoteleros, sí ha habido llamados de extorsión y el principal problema sigue siendo la inseguridad que afecta a todos.

"Es muy preocupante que esto esté sucediendo de manera directa, he sabido de gente que ha sido extorsionado pero no de hoteleros, de que hay cobro de piso en el empresariado sí pero nosotros no hemos tenido esta situación", agregó.









Ante esto, llamó a las autoridades a hacer verificaciones en las unidades de taxi, pues estos son usados para delinquir y en la noche la gente ya no se siente segura.

Recordó que los operativos que se hacían a motociclistas también deberían retomarse y hacerse más a fondo.