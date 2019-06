Luego de lamentar el homicidio de quien sería uno de los dirigentes sindicales en la delegación en Las Choapas; el coordinador regional de la zona sur de la Confederación autónoma de trabajadores y empleados de México (Catem), licenciado Iván Jiménez Rosas, expresó que esta organización sindical va abriendo paso en la mafia de poder que existe aún en todo el país y que poco a poco se ha ido eliminando mediante la constitución de este organismo obrero que busca redimir los derechos de los trabajadores.





Iván Jiménez, estuvo en Acayucan para reunirse con líderes del sector obrero y transportista de otras organizaciones sindicales para que se unan a esta nueva Confederación, siendo ya seis delegaciones municipales los que se han abierto en la zona sur y al menos un medio centenar en todo el Estado de Veracruz.

“Vamos bien, vamos abriendo paso a una nueva lucha obrera y social en todo el Estado y en la zona sur. Se trata no solo de formar una delegación si no también una organización solidaria de trabajadores y obreros que luchen por si mismo y con apoyo, por sus derechos al trabajo, un salario digno y una oportunidad de desarrollo económico y social; porque hasta el momento todo lo demás ha sido solo una mafia de poder que aplasta los derechos de los trabajadores, los explota y los ocupa para fines partidarios y no laborales” expuso luego de reunirse con dichos representantes en Acayucan, donde en los próximos días habrá de formarse la delegación de la CATEM.

Aunque lleva varios años formado, la Confederación ha empezado a tener un mayor impulso en estos meses tras le llegada del nuevo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, que busca acabar con el liderazgo de organizaciones priístas como la CTM, la CROM y la CNC.