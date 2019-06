Luego de darse a conocer que se implementará un botón de alerta para brindar seguridad a docentes en el estado, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) consideraron que esta estrategia no va a funcionar.





“No se trata de ser negativo, pero esto evidencia que este gobierno no tiene una estrategia de seguridad y sólo tiene ocurrencias ante la demanda que hay de que se brinden las condiciones de seguridad para este sector”, indicó Jesús Quiroz Cortés, integrante de la CNTE Altas Montañas.

Consideró que esas declaraciones sólo tienen la finalidad de “calmar los ánimos” del magisterio porque saben que la política de seguridad no funciona y el gremio lo ha puesto en evidencia.

Señaló que para que funcione esa estrategia del botón de alerta, primero deberán de dotar de señal de telefonía e internet a todas las escuelas y localidades de la sierra, además de patrullas y policías.

Puso como ejemplo al municipio de Soledad Atzompa, en donde se cuenta únicamente con tres patrullas y 18 policías, equipo humano y capacidad insuficientes para brindar un apoyo en caso necesario, independientemente de que no hay señal en la mayoría del territorio.

Resaltó que la reunión que realizó el Gobierno del Estado en Orizaba fue únicamente con algunas personas y algunos maestros de la primaria en donde se realizó, ni líderes magisteriales ni representantes de la CNTE o maestros en general habrían tenido conocimiento de ello.

Expresó que hoy los maestros sienten que no se les toma en cuenta pues no han tenido un acercamiento y no hay acuerdos respecto a la seguridad, ya que a los pocos que asistieron todo se les dijo de palabra.

Incluso, recordó, después de su visita ya se tuvo otra privación de libertad de una maestra, por lo que no se descarta que los maestros puedan movilizarse nuevamente.