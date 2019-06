El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, descartó aquí cualquier riesgo de crisis económica con Estados Unidos y descartó que pueda sobrevenir un conflicto por la intención de Donald Trump respecto a imponer impuestos a productos mexicanos, pero tampoco desechó la posibilidad de defender los intereses nacionales ante instancias internacionales.





Sin embargo dijo confiar en que de aquí al 10 de junio habrán consolidado acuerdos los equipos diplomáticos y de expertos de Estados Unidos y de México, que en este caso encabeza el canciller Marcelo Ebrard.

En rueda de prensa en el Museo Naval México, el mandatario federal rechazó rotundamente la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) no se ratifique.

Reiteró su postura contra la imposición de aranceles a los productos mexicanos que pretende el mandatario estadounidense, pero admitió que sí se requiere impulsar un plan de desarrollo en Centroamérica pues el flujo migratorio originado en los países de esa franja, sobre todo de Honduras, se ha disparado como nunca antes, y México podría contribuir en la solución.

Lo que bajo ninguna circunstancia se puede aceptar son las presiones de ningún mandatario con afanes electorales en su país, ni que pretenda convertir a México en su rehén.

"No vamos a entrar en guerra de aranceles ni de impuestos. Queremos diálogo, pero si hiciera falta, acudiríamos a tribunales internacionales.

"No hay riesgos ni se produciría una crisis de ningún tipo", puntualizó López Obrador.

Insistió en que se mantiene la voluntad multilateral para el T-MEC, pero hizo hincapié en que se necesita diálogo y acuerdos; acudir a vías legales internacionales en un caso extremo que no vislumbra; y diseñar un plan para impulsar el desarrollo de la economía mexicana.

Dijo que no opina sobre la política electoral de Estados Unidos, pero dejó en claro su postura respecto al respeto internacional.

"Lo único que le pedimos de manera respetuosa es que no nos inmiscuya en esos temas. No se puede utilizar a un país en cuestiones electorales; eso no funciona, ese trato no va a dar buenos resultados: al que se mete de manera injusta con México le va mal.

"Nosotros no nos vamos a meter en guerras comerciales ni en pleitos de hegemonías de las potencias", remarcó el presidente de México.

Aceptó que el llevar un plan de desarrollo para Centroamérica fue un ofrecimiento mexicano respecto de las demandas de Donald Trump ante el tema migratorio.

DOS AÑOS

Por otra parte el presidente estimó que en un par de años cuajan las acciones de su gobierno para mejorar la economía nacional y lograr que los mexicanos ya no emigren.

Se preguntó qué harán entonces en el vecino país ya sin la mano de obra mexicana, que dijo es la mejor del mundo.

Recordó que los paisanos mexicanos envían desde la Unión Americana cada año 35 mil millones de dólares a México y son la principal fuente de ingresos.

Incluso dijo haber pedido a los banqueros bajar el costo de las comisiones por las remesas, y en la próxima reunión con ellos dirá quiénes han cumplido y quiénes no.

El mandatario acudió a la ceremonia por el Día de la Marina, y después se trasladó al municipio de Yanga.